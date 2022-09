C’è una sottile differenza tra il Vogliamo tutto di Nanni Balestrini e il We want it all dello spettacolo di danza con cui Emio Greco, Pietr Scholten e la compagnia Ick Dans Amsterdam hanno aperto, l’8 e il 9 settembre, l’ultima edizione del Roma Europa Festival.

Non a caso Vogliamo tutto di Balestrini, nella recente edizione inglese di Verso Books, è stato tradotto We want everything, mentre We want it all, lo spiega lo stesso Greco, è ispirato al ritornello che Freddie Mercury canta in I want it all, una delle ultime hit dei Queen uscita nel 1989. Se Vogliamo tutto di Balestrini nel 1969 è una rivendicazione collettiva di cosa ci si vuole prendere (o riprendere) dalla società capitalistica, l’I want it all del Freddie Mercury del 1989, oggi, suona come l’urlo di un uomo solo e affamato di vita che vuole divorare tutto quello che ha intorno in un estremo impulso di sopravvivenza.

Mercury infatti era già malato quando la incise e non riuscì mai ad eseguire il pezzo dal vivo con i Queen. Nel titolo del loro nuovo spettacolo, Greco e Scholten declinano alla prima persona plurale il vitalismo di Freddie Mercury e lo traducono in un tour de force da 70 minuti in cui i corpi dei danzatori e delle danzatrici della compagnia Ick Dans Amsterdam e dei giovani della compagnia junior Ick Next ripercorrono 27 anni di creazioni del duo.

We want it all è uno spettacolo antologico che mette in fila i finali di dodici dei sessanta spettacoli che la compagnia ha creato dal 1995 a oggi. Suggerendo l’affascinante idea che ogni finale può essere l’inizio di qualcosa di nuovo affidato all’intelligenza collettiva di una compagnia di danzatori e danzatrici di età diverse.