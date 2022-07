“Carla non lo sapeva che alle case ai palazzi periferici succede Lo stesso che alle scene di teatro: s’innalzano, s’allargano scompaiono, ma non si sa chi tira i fili o in ogni caso non si vede: attraversando da un marciapiede all’altro sono bisce le rotaie, s’attorcigliano ai tacchi delle scarpe sfilano le calze all’improvviso - come la remora che in altomareferma i bastimenti”

È il mito umanistico e rinascimentale dell’integrazione tra le arti che per Francesco Somaini “archiscultore” diventa un ripensamento immaginifico e radicale dello spazio della città. Il pensiero dell’artista va ben oltre alla scultura, ai suoi materiali e alla sua realizzazione ma investe tutto lo spazio circostante: le opere per lo spazio pubblico pensate da Somaini interagiscono pesantemente con il tessuto urbano e umano che le circondano.

Nella Ragazza Carla, poemetto di Elio Pagliarini, la Milano del boom economico è un organismo vivente, tentacolare, a volte soffocante che s’intreccia con la vita e le aspettative della giovane Carla, una dattilografa che vive con la madre vedova, la sorella e il marito di lei operaio, in un piccolo appartamento di via Ripamonti.

La scultura per Somaini è un gesto artistico e quindi, in una società capitalistica basata sulla razionalità del profitto, necessariamente sovversivo. L’opera, anche quando è commemorativa o monumentale, non deve essere graziosa o consolatoria, deve occupare lo spazio, definirlo, renderlo inutilizzabile da chi vorrebbe domarlo o monetizzarlo. L’arte non deve rendere facile la vita ai cittadini, deve creare ostacoli, inceppare i ritmi inarrestabili della città-fabbrica.

Una delle grandi preoccupazioni di Somaini, ed erano temi che affrontava con amici architetti come Ico Parisi e Luigi Caccia Dominioni, artisti come Lucio Fontana e scrittori come Giorgio Bassani, era quello del rapporto tra natura e città. Somaini non vedeva i parchi pubblici come ritagli di verde addomesticato ma immaginava, dentro alle città, zone di natura esuberante, incontrollata che, in una lotta quotidiana col cemento, reclamava i suoi spazi.

Nei progetti delle Spine verdi, immaginava cunei di vegetazione selvaggia che s’inserivano tra i palazzi, edifici-montagna che si ricoprivano di vegetazione e di rampicanti. La sua visone di “bosco verticale” era molto più radicale, libera (e difficilmente realizzabile nella pratica) di quella che vediamo oggi a Milano. In alcuni fotomontaggi del 1980 vediamo serpeggianti isole di verde che attraversano i quartieri e le case popolari squarciando idealmente qualunque piano regolatore o qualunque idea moderna o produttiva di città.

I fotomontaggi in mostra alla Fondazione Somaini in corso di Porta Vigentina mostrano un uso assolutamente personale di una tecnica nata dalle avanguardie storiche e affinata dalla pop art. Il fotomontaggio per Somaini diventa un modo per trasformare gli spazi urbani e immaginare un scultura talmente monumentale e immensa da mangiarsi, come Godzilla, l’intera città.

Nella Sfinge di Manhattan (1974) Somaini immagina un edificio-scultura che sembra il carapace di un qualche gigantesco organismo vivente modellato dal vento e dagli elementi. Un fossile affascinante e terribile incastrato tra i grattacieli di vetro di New York. In Farfalla della solitudine (1974) vede una scultura-legamento verticale, altissima, che unisce le due Torri Gemelle: è una vulva fatta di tessuto biologico pietrificato, qualcosa di vivente che connette l’acciaio e il metallo delle torri con la terra e con la natura.