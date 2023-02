Arrivato alla sua 73esima edizione, il festival di Sanremo è tra gli eventi mediatici più longevi della storia della tv italiana. Negli anni ha alternato periodi di grande successo a fasi di declino, come per esempio quella degli anni settanta – quando per via degli ascolti bassi la Rai aveva deciso di trasmettere solo la serata finale – o quella dei primi duemila, quando l’invasione di cantanti usciti dai talent show di Mediaset aveva trasformato l’Ariston in una succursale di Amici di Maria De Filippi, minando per un certo tempo la credibilità del festival.

Ma poi, a rendere l’idea di come Sanremo stia vivendo una nuova epoca d’oro, ci sono i numeri: la serata finale dell’edizione del 2021 ha avuto uno share del 64,9 per cento, un risultato che non si vedeva da 22 anni. E gli inserzionisti reagiscono di conseguenza: secondo una stima del Sole 24 ore quest’anno Sanremo raggiungerà una raccolta pubblicitaria record di 50 milioni di euro, con un aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente.

Della rinascita musicale di Sanremo degli ultimi anni si è parlato molto: soprattutto con le tre edizioni dirette da Amadeus, il festival ha ripreso a essere la principale fabbrica di successi musicali italiani, con il ritorno sul palco di nomi di serie A come Elisa, Fedez o Morandi e soprattutto con il lancio di artisti emergenti come Madame, Mahmood o Diodato.

Il social media cinese TikTok, dominatore incontrastato tra la popolazione con meno di vent’anni, ha fatto sentire il suo peso nella scorsa edizione in vari modi: per esempio La Rappresentante di Lista ha presentato il tormentone Ciao Ciao direttamente provvisto di coreografia da ripetere (e rendere virale) sulla piattaforma, mentre il gruppo comico napoletano The Jackal ha trasmesso la sua striscia quotidiana pre Sanremo direttamente su TikTok.

L’avvento dei social ha capitalizzato questo aspetto creando un gigantesco gruppo di ascolto virtuale, per cui ora anche chi guarda Sanremo da solo a casa può immediatamente partecipare alla discussione con milioni di altri telespettatori. E i numeri resi noti dalla Rai dopo l’edizione dello scorso anno raccontano bene questo fenomeno: l’hashtag #Sanremo2022 è stato usato quattro milioni di volte su Twitter, il 21 per cento in più rispetto all’anno precedente. Mentre solo durante la prima serata le interazioni sui social relative a Sanremo sono state 5,7 milioni, con un incremento del 43 per cento rispetto all’anno precedente.

E non è un caso che, negli anni in cui è andato in onda, facesse ottimi ascolti il Dopofestival, un veloce riassunto a tarda notte di ogni puntata. Insomma, commentare il festival è sempre stato ancora più divertente che guardarlo.

Prime tra tutte i social media. Uno degli aspetti che ha tenuto in vita Sanremo anche nei periodi di crisi è l’enorme volume di commenti che genera. Del festival ne hanno sempre parlato i giornali, se ne discute al bar e soprattutto si commentano le puntate in diretta nei gruppi di ascolto riuniti a casa di qualcuno.

L’attuale rinascimento sanremese si deve prima di tutto all’ottimo livello musicale a cui è tornata la gara, quindi. Ma c’è un altro fattore che in questi anni ha soffiato vento in poppa al festival: le nuove tecnologie.

Il momento di svolta è stato quando gli artisti in gara, prima tra tutte Emma, hanno cominciato a parlare del Fantasanremo nelle dirette, le storie e i reel su Instagram. A quel punto il gioco ha preso proporzioni inimmaginabili, che hanno portato all’Ariston alcune dinamiche tipiche di Twich e di altre piattaforme di social gaming. E ci si attende che con l’edizione che sta per cominciare sarà ancora più di massa.

C’è poi da fare un discorso a parte per il successo inaspettato del Fantasanremo , una sorta di fantacalcio digitale adattato alla gara sanremese che è stato inventato per scherzo da un gruppo di amici nel 2019 ed è diventato un fenomeno che ha coinvolto milioni di persone. Nella sola settimana dell’ultima edizione di Sanremo il sito del Fantasanremo è stato visitato quasi 18 milioni di volte, da oltre 1,8 milioni di utenti unici, i quali hanno creato mezzo milione di squadre di cantanti.

A sua volta il festival nutre la presenza social dei concorrenti in gara, che come tutti i cantanti di oggi hanno bisogno di una solida base di follower per mantenere il successo: “È il risultato della trasformazione degli artisti in influencer”, ha spiegato a Sottosopra Federico Pucci, il direttore del sito di critica musicale Louder. “Nel 2021 Colapesce è passato da 35mila a 110mila follower. In percentuale, sui social crescono molto di più gli artisti meno conosciuti, ma anche un cantante già popolare come Sangiovanni nel 2022 è passato da un milione di followers a 1,5 milioni dopo il festival. L’economia degli artisti è ormai fatta poco dalla musica e tanto da altro”.

Un’altra tecnologia che sta giocando a favore di Sanremo è poi la tv in streaming. Un tempo l’unico modo per guardare il festival era passare qualche ora davanti alla diretta di ogni singola serata. Oggi, attraverso la piattaforma RaiPlay si possono andare a guardare in differita le singole esibizioni e i momenti clou di cui tutti parlano. È immaginabile, per esempio, che il filmato di Bugo che abbandona il palco dell’Ariston sia stato uno dei più visti dell’edizione del 2020, considerato anche il numero enorme di meme e post che ha generato nei giorni successivi il plateale litigio in diretta tra Morgan e Bugo.

Anche qui a parlare chiaro sono i numeri: nel 2022 il festival ha generato quasi trenta milioni di visualizzazioni su Raiplay, con un aumento del 60 per cento sullo streaming in diretta e del 45 per cento sulle visualizzazioni on demand. In termini di ascolto digitale, esclusi gli eventi sportivi, è l’evento più visto in diretta streaming dall’avvio della misurazione Auditel Online nel 2019, fanno sapere dalla Rai.

Per ultima va poi citata anche la musica in streaming, che fa la sua parte nel successo di Sanremo rendendo immediatamente fruibili le canzoni per l’ascolto, per di più gratis, a differenza del passato quando la possibilità di ascoltare i successi in gara passava dall’acquisto di dischi o dai passaggi radio. A due settimane dall’evento, la piattaforma di streaming Spotify aveva già cominciato a proporre ai suoi 450 milioni di utenti delle playlist a tema Sanremo per prepararsi alla serata.

Confermandosi uno specchio della società italiana, il festival di Sanremo sembra essere in grado di adattarsi ai tempi. E un pubblico più collegato e interattivo sta contribuendo a far vivere alla gara canora più famosa d’Italia una stupefacente seconda giovinezza.