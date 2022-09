“Sono un ragazzo trans, i miei documenti non sono ancora stati rettificati. Quando ho realizzato che per me andare a votare avrebbe comportato subire un violento outing, a causa delle suddivisione tra uomini e donne ai seggi elettorali, ho avuto la tentazione di evitare questo disagio e salvaguardarmi”, racconta Leone, 28 anni, residente a Roma. Lui è una delle migliaia di persone trans italiane per cui andare a votare significa essere costretti a negare pubblicamente il proprio percorso di affermazione di genere. Tanto da fargli passare la voglia di esercitare il diritto di voto.

Nel caso di Leone ha poi prevalso la voglia di non essere invisibile: “Mi sono detto: ma allora dovrei anche smettere di prendere il treno, e perfino di girare per strada, per paura che mi chiedano i documenti, e assecondare così l’invisibilità che già subisco. Votare è uno degli strumenti che ho per far sì che questo non accada più, non è giusto che io ceda quegli spazi che mi spettano di diritto, ma che non sono stati pensati per me”.

In un paese in cui la rettifica dei documenti di identità delle persone trans è ancora un processo troppo lungo e lento, ogni occasione in cui bisogna presentare un documento o dichiarare il proprio genere di appartenenza può essere umiliante e dolorosa.

Nel caso della separazione tra uomini e donne ai seggi elettorali c’è l’aggravante che si tratta di un sistema non strettamente necessario, perché secondo molti basterebbe individuare un altro criterio in base al quale dividere in due le liste degli elettori.

Le procedure di voto in Italia sono regolate da una legge che risale al 1967: si tratta del decreto del presidente della repubblica numero 223, che all’articolo 5 stabilisce che le liste elettorali siano suddivise per genere. Il motivo di questo sistema è meramente pratico: dividendo in due la lista degli elettori diventa più facile per gli scrutatori trovare il nome di una persona nell’elenco. I registri elettorali, quindi, sono ancora separati. In alcuni seggi uomini e donne vengono fatti mettere in file separate, in altri invece la fila è unica ma quando si deve votare si viene comunque smistati. Man mano che si è cominciato a discutere dei diritti delle persone trans, questo criterio ha mostrato i suoi limiti.

“I registri divisi in base al genere ai seggi non sono necessari”, spiega Leone. “E inoltre sarebbe semplice rivedere la legge 164 del 1982 (sulla rettificazione di attribuzione di sesso), dando la possibilità alle persone trans e non binarie di avere dei documenti alias in attesa della rettifica e snellendo le procedure per ottenere quella rettifica”.