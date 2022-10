La destinazione finale è la scuola popolare dell’associazione Chi rom…e chi no , che si tiene negli spazi del bar sopra l’auditorium di Scampia, chiuso da tempo. Nata come gruppo informale nel 2002 in una baracca all’interno del campo, da anni l’associazione promuove iniziative sociali che coinvolgono tutto il quartiere, senza differenze. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì i locali sono aperti e popolati da educatori ed educatrici che aiutano i ragazzi a fare i compiti, scrivere e leggere, tra laboratori creativi e altre attività.

Per questo la scuola popolare è molto più di un doposcuola: “Per esempio se a un bambino è stato assegnato un compito che lui non è stato in grado di svolgere, non glielo facciamo rifare, ma proviamo ad aiutarlo usando approcci diversi, come i giochi di gruppo”.

Un fenomeno, quello della “frequenza a singhiozzo”, che, secondo un’indagine del 2018 in alcune scuole primarie di Scampia e dell’ottava municipalità di Napoli, riguarda gli studenti tra i 5 e i 13 anni. Nel territorio la quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano arriva al 30 per cento, per la maggior parte appartenenti a famiglie vulnerabili dal punto di vista socioeconomico.

“Vengono bambini e bambine della scuola primaria, fino agli 11-12 anni, rom e non, che abitano a Scampia e frequentano gli istituti della zona. Ce ne sono anche alcuni che non vanno a scuola o che ci vanno saltuariamente, soprattutto tra i bimbi rom”, dice Barbara Pierro, avvocata del gruppo che ha dato vita a Chi rom…e chi no.

Le madri del quartiere vengono coinvolte in laboratori di cucina e a volte rimangono in contatto con l’associazione. Ai ragazzi più grandi vengono offerti corsi di teatro.

“Le esperienze che funzionano sono quelle che si radicano nel territorio e riescono a fare comunità intorno ai ragazzi. Nessuno di noi immagina di astrarli dal contesto in cui vivono e costruire un’oasi felice”, afferma Pierro. L’obiettivo è costruire relazioni con i ragazzi “mettendoli al centro come persone, anche sperimentando linguaggi diversi e coinvolgendo le famiglie”.

Anche chi non ha compiti per l’indomani o non è andato a scuola viene coinvolto. Ad Angelica e Teresa le educatrici hanno chiesto di scriversi reciprocamente una lettera, raccontandosi un ricordo di un’esperienza fatta insieme. A Teresa scrivere piace, ha finito velocemente e ha fatto anche un ritratto dell’amica. “La riconosci perché sotto ha i capelli più biondi”, dice.

Sul sito di Chi rom…e chi no campeggia una frase di Paulo Freire, educatore brasiliano e padre della “pedagogia degli oppressi”: “Nessuno educa nessuno, nessuno educa se stesso, gli uomini si educano l’un l’altro con la mediazione del mondo”. Il pensiero di Freire è un punto di riferimento per molte scuole popolari sorte in Italia, insieme a quello del sociologo ed educatore Danilo Dolci e al lavoro pedagogico da fare insieme alle comunità, “sognando gli altri come ora non sono” perché “ciascuno cresce solo se sognato”, come diceva Dolci.

Princìpi che “di volta in volta si calano nella specifica situazione. Le scuole popolari nascono a seconda dei bisogni del territorio. Anche la scuola pubblica dovrebbe uscire dal suo edificio ed entrare in osmosi con lo spazio circostante”, spiega Elena Zizioli, docente di letteratura per l’infanzia e pedagogia della narrazione all’università Roma Tre.

Un’altra figura di riferimento è don Lorenzo Milani e con lui gli alunni della scuola di Barbiana, a pochi chilometri da Firenze, che nel 1967 scrissero Lettera a una professoressa, una critica della scuola classista che discriminava i figli dei contadini. Un “vademecum di ogni insegnante democratico per lunghi, lunghissimi anni”, l’ha definito la storica Vanessa Roghi, che nel saggio La lettera sovversiva ha ricostruito la storia culturale del libro. Nello stesso periodo in Italia sorsero decine di scuole popolari e progetti di educazione dal basso.

Tra queste, quella romana di don Roberto Sardelli, che nel 1968 si trasferì nell’insediamento di baracche dell’Acquedotto Felice e creò la Scuola 725per i ragazzi e le ragazze dell’insediamento, figli di migranti per lo più provenienti dall’Abruzzo e dal sud dell’Italia che non riuscivano a stare al passo con i compagni e finivano per essere emarginati dall’istruzione pubblica.

La scuola fu attiva fino al 1973, quando gli abitanti delle baracche furono trasferiti a Nuova Ostia. La missione della Scuola 725 non era tanto l’istruzione dei ragazzi e delle ragazze, ma dare vita con le persone a “un percorso che le facesse evolvere dalla condizione di portatrici di bisogni a portatrici di diritti, esigenze, aspirazioni”, scrive Massimiliano Fiorucci, professore di pedagogia sociale all’università Roma Tre, che a don Sardelli ha dedicato un libro.