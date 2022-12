Orientamento è un termine molto plastico. Potrebbe avere a che fare con la nostra capacità di prendere decisioni lungimiranti, per citare il sottotitolo di un bellissimo libro di Steven Johnson appena uscito per Erickson, La moglie di Darwin. E chiaramente è una questione molto importante nell’ambito educativo e nelle politiche dell’istruzione, specialmente quando sono legate a quelle del lavoro. Di orientamento si parla sempre più spesso in convegni, occasioni pubbliche, festival.

Dal 25 al 27 novembre 2021 si è svolto alla fiera di Verona il convegno JobOrienta, uno degli appuntamenti più importanti sul tema dell’orientamento legato al lavoro, a cui hanno partecipato 35mila persone, secondo gli organizzatori. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, nell’incontro con gli assessori regionali ha detto: “L’idea che l’orientamento si possa ridurre al marketing dell’ultima estate è superata. L’orientamento va fatto da tutta la scuola, insieme alle famiglie. La scuola ‘affettuosa’, in cui il senso di sé è fondamentale, accompagna nel loro percorso i ragazzi: percorsi tutti egualmente dignitosi, che devono portare alla realizzazione della persona”. L’orientamento non è, l’orientamento deve essere: è chiaro già da questa impostazione che parlare di orientamento e programmare delle politiche conseguenti è complicato.

Su Italia Domani, il sito del governo che dovrebbe illustrare i progetti del Pnrr man mano che prendono forma, di questa riforma non c’è nemmeno una bozza, solo due righe che parlano di “introdurre l’orientamento formativo per le classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, e accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (Its), propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro per circa 30 ore all’anno”. Una cosa però è evidente: l’orientamento diventerà sempre più cardinale nelle politiche della formazione e di introduzione al lavoro, è uno dei capisaldi dello spirito del Pnrr. Ma le aziende e il mondo della scuola non condividono sempre la stessa concezione.

I fenomeni che si vogliono contrastare con questa riforma sono due: l’alta percentuale di neet (dall’inglese neither in employment or in education or training, cioè le ragazze e i ragazzi che non studiano, non lavorano e non stanno facendo percorsi di formazione); e il mismatch, cioè l’asimmetria tra le richieste del mondo del lavoro e le offerte di quello formativo.

In definiva quindi, cosa dovrebbe cambiare nei percorsi scolastici? L’orientamento dovrebbe entrare a far parte delle attività didattiche (trenta ore alle medie e trenta alle superiori); si dovrebbero istituire piani formativi per ogni ragazza e ragazzo; l’offerta di lavoro che arriva dal territorio dovrebbe essere divulgata il più possibile con visite alle aziende, “testimonial del lavoro” a scuola e incremento dei cosiddetti “saloni dell’orientamento” come Orientamenti e JobOrienta appunto.

La sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia sta seguendo in prima persona la riforma. “È importante stare a scuola e conoscere se stessi, perché conoscendo se stessi si capisce per cosa si è portati, e questo aiuta a scegliere. In passato l’orientamento è stato visto come momento informativo, e non basta più in un’epoca accelerata in cui i cambiamenti anche del mondo lavorativo sono continui”, dice all’Essenziale. “Oggi dobbiamo parlare di nuove competenze. Oltre alle soft skills, ci sono le green skills: le competenze verdi che tutte le aziende vogliono”.

La voce delle aziende è determinante. Da anni Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano della Confindustria, ripete che è importante orientare le aspettative dei ragazzi sulle potenzialità del manifatturiero. Nel 2019 dichiarava: “Nei prossimi tre anni, in sei settori chiave del made in Italy avremo carenza di personale. Purtroppo i curriculum dei ragazzi sono scollegati dalle richieste delle imprese”. In un’intervista più recente ha insistito sulla necessità di “puntare sulla formazione aderente alle esigenze del mondo produttivo. L’orientamento”, ha aggiunto, “deve partire dalle medie, e gli insegnanti vanno formati per l’orientamento. Sugli Its, l’obiettivo è aumentare i corsi di qualità, non le fondazioni”.

Gli Its (istituti tecnici superiori) sono scuole di livello post-secondario non universitario, a cui si accede con un diploma di scuola superiore. Sono ancora poco diffuse e poco conosciute. La formazione è realizzata in collaborazione con aziende, università, centri di ricerca ed enti locali, soprattutto nei distretti industriali. Oggi ci sono poco più di cento Its, ma con il Pnrr il ministro Bianchi vuole moltiplicarli e valorizzarli. Sono un modello spesso citato come risposta al mismatch, perché – si dice – una percentuale rilevante degli studenti che li frequentano riesce a trovare subito lavoro.

La questione del mismatch si trascina da secoli. Tra fine ottocento e inizio novecento troviamo molte prese di posizione pubbliche – di intellettuali come Piero Gobetti o Piero Calamandrei – sulla questione degli “spostati” e del “proletariato intellettuale”, cioè i laureati in materie umanistiche che rimanevano senza lavoro. Gaetano Salvemini nel 1908 chiedeva di rendere il sistema scolastico più efficiente e selettivo con “lo sfogatoio delle scuole pratiche”. Nel 1974 un testo classico di Marzio Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia: 1859-1973 (Il Mulino), rimetteva in discussione la convinzione per cui, di fronte a quello che oggi chiamiamo mismatch, la scuola italiana avrebbe dovuto dare più retta alle aziende. E mostrava come questa convinzione avesse legittimato una riforma, quella di Giovanni Gentile, che si era rivelata classista, rafforzando la selezione e l’indirizzamento precoce. Ancora oggi, come mostrano numerose ricerche, i processi di orientamento al termine di ogni ciclo scolastico riproducono disuguaglianze sociali, di genere ed etniche.

L’ambizione della Carta di Genova e della Confindustria è chiara: potenziare il sistema dell’orientamento per evitare il mismatch e favorire la coesione sociale, intervenendo sull’abbandono scolastico, aiutando i neet e aumentando i livelli medi di istruzione.

Ma il metodo è commisurato agli obiettivi? Secondo la Flc Cgil è troppo sbilanciato sulle aziende. “Serve un approccio alla conoscenza che faccia emergere attitudini, spirito critico e competenze”, denuncia la segretaria Manuela Calza. “Le trenta ore di orientamento a scuola non sono l’idea migliore per costruirlo”.

L’impressione è che una visione dell’orientamento spacciata per nuova non lo sia affatto. Ci si ritrovano infatti due residui storici. Il primo è l’idea secondo cui gli studenti andrebbero aiutati a indirizzare i propri percorsi scolastici e professionali in base ai talenti, alle inclinazioni, alle abilità che si suppone siano innate ma che invece dipendono dai contesti familiari e sociali in cui sono cresciuti. Il secondo è un atteggiamento più recente, di matrice neoliberale, per cui l’orientamento dovrebbe consentire a ragazze e ragazzi di acquisire competenze di base utili a progettare e riprogettare i propri percorsi di studio e di vita in modo da adattarsi alle esigenze di un capitalismo sempre più instabile come quello degli ultimi trent’anni.