Il dibattito sull’omicidio di Alika Ogorchukwu, un uomo nigeriano ucciso a Civitanova Marche da un uomo italiano che si chiama da Filippo Ferlazzo, è una delle cose peggiori che si siano viste negli ultimi tempi.

Si è discusso del fatto che la vittima avrebbe molestato la compagna dell’assassino; si è commentata la brutalità dell’aggressione; ci si è sdegnati per quella che è sembrata indifferenza in chi non è intervenuto per fermare l’assassino; e alla fine gli interventi dei leader politici in campagna elettorale si sono ridotti a due bandierine speculari: Enrico Letta ha detto che non bisogna dimenticare, Giorgia Meloni che va fatta giustizia.

I brividi provocati da questo massacro sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. La morte di Ogorchukwu risuona senza trovare nemmeno un’incarnazione in una forma collettiva. C’è un uomo nero, povero e disabile, ucciso; c’è un uomo bianco che lo ammazza a mani nude con una furia impietosa.

Mario Di Vito, giornalista marchigiano, ha scritto giustamente che la sensazione di gelo non è nella paralisi di fronte al massacro e ai telefonini che riprendono la scena, ma che anche a distanza di ventiquattr’ore non stia accadendo nulla.