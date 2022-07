“Buongiorno, è la redazione dell’Essenziale?”

“Sì, chi è?”

“Giorgia Meloni”

“L’onorevole Giorgia Meloni?”

“Mi chiami semplicemente Giorgia oppure Sonounadonna Sonounamamma Sonocristiana”

“Ok, Giorgia… ma perché ci chiama?”

“Volevo farvi i complimenti per il giornale. Mi piace molto, lo leggo sempre, mi ci rispecchio”

“Ah, grazie, ma… in che senso?”

“Quest’idea di concentrarsi sull’Italia, sulle nostre radici, sui nostri princìpi italiani”

“Sì, veramente… lo facciamo dopo aver fatto per trent’anni Internazionale e lo continuiamo anche a fare… L’Essenziale è un modo per tenere anche l’Italia nel mondo…”

“Mi piace molto anche il nome: L’Essenziale. Come me: sono una donna, sono una mamma, sono cristiana, non me lo toglierete. Uno che altro deve dire? I valori italiani”

“L’idea in realtà sarebbe quella di raccontare diversamente l’Italia…”

“Giusto: basta lagne. Ci vuole l’orgoglio italiano. Ci sono tante cose che non vanno, ma anche tante cose che ci invidiano nel mondo. Ho letto la vostra inchiesta sull’ambiente, mi trova d’accordo anche quella. Occorre riscoprire le piante italiane, gli alberi italiani. I pini, a me piacciono molto i pini… Promuovere la cultura dei pini italiani, delle pigne italiane, e dell’Italia…”

“Guardi, il senso del nostro giornale è diverso: noi facciamo inchieste, diamo notizie…”

“Sì, mi piacete molto, italiani, approfonditi, molto sui luoghi belli dell’Italia. Le città ma anche le campagne. Un giornale per le famiglie italiane, il papà lo compra poi lo leggono tutti. Anzi, posso farvi una proposta?”

“Non so, onorevole Meloni”

“Giorgia… Vorrei fare un’inchiesta su uno dei temi dibattuti nella politica quest’anno”

“Non ho capito. Si sta proponendo per fare un articolo per noi?”

“Sì, proviamo uno, poi vediamo come va, non vorrei subito una rubrica”

“Ma noi non facciamo scrivere i politici…”

“No, niente politica: è giusto. Sarebbe un’inchiesta. Andrei a scovare i fascisti e neofascisti dentro Fratelli d’Italia. Batterei sezione per sezione per provare a rispondere a questa domanda che ogni tanto ci fanno: ma dentro Fratelli d’Italia ci sono ancora i nostalgici del fascismo?”

“Ma quindi vuole fare un’inchiesta…”

“Approfondita…”

“Un’inchiesta approfondita per trovare i fascisti e i neofascisti dentro Fratelli d’Italia?”

“Sì”

“E poi quando li trova, cosa vuol fare?”

“Abbracciarli. Abbracciarli forte. Tanto”.