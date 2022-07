Molti giornali hanno letto nelle sue parole la descrizione di un atto disperato. Ma lei stessa aveva scritto, in altri post, che a ispirarla era stata la lettura approfondita di un testo di Jean Améry, l’intellettuale di origine ebraica deportato ad Auschwitz e morto suicida nel 1978. Due anni prima Amery aveva pubblicato Levar la mano su di sé. Discorso sulla libera morte (Bollati Boringhieri 2012) dove ragionava in maniera vertiginosa sul suicidio: “Con il loro atto assurdo, coloro che hanno scelto una morte volontaria non solo hanno fornito la prova mortalmente inoppugnabile che la vita non è ‘il bene più alto di tutti’, […] ma hanno risolto la contraddizione della morte (vivere-morire), anche se al prezzo di un’altra e più orribile contraddizione, che si potrebbe chiamare: muoio, dunque sono. Oppure: muoio, quindi la vita e tutto ciò che esiste per quanto riguarda i giudizi non ha valore. O ancora: muoio, quindi ero, almeno in modo insensato nel momento prima del salto, ciò che non potevo essere perché la realtà non me lo permetteva”.

Le parole che ha voluto lasciare sono quelle scritte sul suo blog, personetransgenere.word­press.com, che aveva aperto sette anni fa. Nella sua lettera di congedo dice: “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte. In quest’ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l’ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa semplice festa della fine della mia vita è stata accompagnata dall’ascolto di buona musica nella mia piccola casa con le ruote, dove ora rimarrò. Ciò è il modo più aulico per vivere al meglio la mia vita e concluderla con lo stesso stile. Qui finisce tutto”.

Al nome di Cloe Bianco si è arrivati attraverso la targa del camper. Ma le indagini non sono ancora chiuse, mancano i risultati della comparazione del dna. Il funerale non c’è stato, non c’è un luogo dove portare un fiore per lei e anche qui, vicino al camper, non ci ha pensato nessuno.

La realtà in cui Cloe Bianco ha vissuto le è spesso stata ostile. Ma a quella realtà Cloe Bianco si è opposta con le sue parole, con le sue scelte e con il suo corpo. Nel posto che ha scelto per morire, Auronzo di Cadore, nessuno dice di averla mai vista in giro. Era la prima volta che arrivava lì con il suo camper? Perché ha scelto quel posto? Tutti quelli che ci vivono dicono di aver saputo di lei dai giornali. Non solo non c’è un fiore vicino al camper carbonizzato, ma non c’è nessuna traccia in tutto il paese che la ricordi; anche il sindaco Dario Vecellio Galeno – eletto il 13 giugno, due giorni dopo la morte di Bianco – commenta al telefono che non ha intenzione di renderle in alcun modo omaggio e che non gli interessa molto questa storia: ci siamo appena insediati, dice, abbiamo altro a cui pensare, a cominciare dal bilancio. Stesse reazioni nei bar (“Di chi stai parlando? Di quel frocio?”), dal giornalaio (“Perché raccontare questa storia?”) o nelle osterie (“Si sarebbe notato un personaggio del genere, qui ci conosciamo tutti, siamo chiusi sì, ci piace essere così”).

Non solo non c’è un fiore vicino al camper carbonizzato, ma non c’è nessuna traccia in tutto il paese che la ricordi

Raccontare Cloe Bianco non è semplice, lei stessa ha cercato sempre di evitare le semplificazioni: non ha accettato di adeguarsi a un ruolo, non ha voluto raccontarsi come vittima e dopo la sua morte non dovrebbe essere trasformata in una martire o in un simbolo. Quasi tutte le persone che l’hanno conosciuta la ricordano come una donna intelligente e colta, combattiva e spesso conflittuale o semplicemente molto dura. Una donna transgenere la cui vita privata è diventata, a un certo punto e forse suo malgrado, pubblica e che ha reso la propria storia personale profondamente politica. La sua morte, volutamente politicizzata ed esemplare, lo dimostra. Ma c’è stato un altro momento della sua esistenza in cui, senza volerlo, Bianco è arrivata sulle pagine dei giornali. Il 25 novembre 2015, dopo aver avvisato il preside dell’istituto tecnico Scarpa-Mattei di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove insegnava, decise di entrare nelle classi vestita da donna; e da allora continuò a insegnare vestita da donna. Fu una scelta piena di conseguenze. Come reazione il padre di una studente scrisse una livorosa lettera all’assessora all’istruzione della regione Veneto, Elena Donazzan, di Fratelli d’Italia, che la avvalorò istituzionalmente rilanciandola in un post su Facebook violento e molto condiviso, scaraventando il coming out di Cloe Bianco al centro dell’arena pubblica.

In rete si trova poi ancora traccia – fu data come notizia dal quotidiano Libero – di una petizione fatta da alcune sue alunne che criticavano l’abbigliamento della loro professoressa: “Ha cominciato a infastidirci il modo discinto con cui la/il prof si è presentata/o in aula alla classe. Minigonne, scollature profonde e mini-abiti sgargianti. Non lo troviamo educativo. Possibile che noi veniamo di continuo redarguite per come ci vestiamo? È accettabile ci venga imposto di presentarci a scuola con abbigliamento decoroso e la ‘adesso professoressa’ si presenti invece alla classe in sottoveste? Noi non lo troviamo giusto”. Altri, come la sua ex alunna Sara Mazzonetto in una recente intervista su Repubblica, ricordano che alcuni genitori reagirono prendendola in giro, trattandola come un fenomeno da baraccone. Ma a sentire altri suoi ex alunni Cloe Bianco aveva continuato a svolgere il suo lavoro di docente di laboratorio di fisica in modo professionale e coinvolgente: “Era molto brava, nell’insegnare e nello spiegare. Anzi capivamo molte più cose da lei che dai professori di teoria”.

Dopo la sua morte, si è provato a ricostruire anche la reazione dell’istituzione scolastica, anche se molti passaggi restano da chiarire. Carmela Palumbo, direttrice dell’ufficio scolastico regionale, ammette che ci furono tre provvedimenti a carico di Cloe Bianco: il primo, dopo il coming out in classe, portò a una sospensione dall’insegnamento di tre giorni. Il secondo, che si concluse con un’archiviazione, arrivò dopo l’accusa di aver rivolto “frasi inopportune” ai suoi alunni. Il terzo, nel 2016, portò alla sospensione per un giorno per essersi presentata in classe con una minigonna. “Ma”, dice Palumbo, “non ci fu nessun demansionamento”. È così? O, come sembra più evidente, Bianco si sforzò di resistere a una pressione molto forte sul luogo di lavoro? Era iscritta a due graduatorie, quella del corpo docente e quella del personale amministrativo. L’anno dopo lasciò la scuola di San Donà di Piave e andò a lavorare a Mestre, dove continuò a insegnare fino al 2018 quando scelse di lavorare in segreteria.