Il 4 luglio c’è stata la sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Le condanne comminate ai quattro imputati erano state ampiamente previste per tutto il processo: ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, più di vent’anni (rispettivamente 21 e 23) a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Del resto il caso della morte di Willy Duarte non è mai stato un giallo. Il pestaggio è avvenuto in meno di un minuto, e i carabinieri sono arrivati a prelevare i colpevoli dopo neanche mezz’ora. Il processo ha solo confermato quello che era evidente e spaventoso quel sabato notte del 2020: un ragazzo preso a botte fino a fargli scoppiare il cuore da alcuni ragazzi che non lo conoscevano.

Dopo due anni il senso comune rispetto a questa storia non è cambiato di molto. E il processo lascia inevase due domande. La prima riguarda le ragioni per cui è avvenuto l’omicidio di Duarte: perché i fratelli Bianchi hanno usato “una violenza sproporzionata” (come recita la sentenza) contro il suo corpo? Non l’avevano mai visto, ed era inerme. La seconda riguarda le origini di questa violenza. Perché in un sabato sera di una provincia qualunque d’Italia una chiacchiera tra ragazzi si trasforma in una rissa e poi in un massacro?

Molti commentatori hanno giustamente sottolineato il coraggio di Duarte, la sua lealtà nel tentare di proteggere Federico Zurma, il suo ex compagno di scuola che aveva visto in difficoltà. Ma il gesto di Duarte è un’anomalia quella sera. La normalità sembra essere, per come sono andate le cose, una violenza tutta maschile che precipita sul suo corpo come un’onda sismica che montava già da ore.

È utile allora provare a capire come ha funzionato la meccanica di quella violenza e non limitarsi a isolarne l’ultimo gesto. All’origine della rissa, che si articola in diverse fasi, c’è un episodio di catcalling. Lo ha raccontato anche al processo Azzurra Biasotti, senza descriversi come vittima, ma semmai come fragile. Anche lei voleva passare una serata in compagnia, e arrivata alla fine, stava andando via con le sue amiche e i suoi amici. “Mentre stavamo per scendere le scale”, ha dichiarato, “mi accorgo che un ragazzo mi lancia un bacio mentre passo, la prima cosa che mi viene da fare è abbassare lo sguardo. Ho cercato di non guardarlo. Il mio amico Massimiliano Pierantoni lo racconta al mio fidanzato e s’innervosisce”.

Il ragazzo che le lancia il bacio è Francesco Belleggia, uno dei quattro condannati: il suo gesto è la prima scossa di una serie che con una logica quasi materiale arriva alla deflagrazione finale, il pestaggio incontrollato. Ricostruendo tutta la dinamica precedente ci sono diversi momenti in cui sembra che, nella dialettica tra provocazioni e reazioni, ci si possa fermare; ma poi c’è comunque qualcosa che innesca di nuovo la spirale di violenza.