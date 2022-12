Immersa nel cuore dell’Abruzzo, in provincia dell’Aquila e a ridosso del parco nazionale della Majella, Sulmona ha un centro storico cinto dall’acquedotto medievale. È stato costruito nel 1256 e affaccia su piazza Garibaldi, dove dal 1995 l’ultimo fine settimana di luglio si tiene la giostra cavalleresca, una rievocazione storica di una manifestazione rinascimentale. Ma a influenzare in modo indelebile la storia di questo luogo è stato l’arrivo degli arabi in Europa nel 1400 e, insieme a loro, quello dello zucchero. Sulmona a quei tempi era un ricco borgo e il prodotto più importante della regione era il latte di pecora. Ben presto, però, fu sostituito dal confetto.

“Che la ricetta sia quella di un tempo ce lo scrive lo storico locale Panfilo Serafini in un suo trattato del 1830. Solo due ingredienti: zucchero e mandorle. Da allora è rimasto tutto invariato”, racconta Mario Pelino, a capo dell’omonima confetteria di famiglia che dal 1783 fa la storia dei confetti di Sulmona in Italia e all’estero.

Le testimonianze più antiche di lavorazione artigianale dello zucchero a Sulmona risalgono alle suore clarisse che nel quindicesimo secolo realizzavano composizioni decorative. Tra tutte, il rosario di confetti che fino agli anni settanta le nuore regalavano alle future suocere per Pasqua. Anni dopo, fu proprio la famiglia Pelino a dare vita all’industria del confetto, contribuendo alla fama della città.

Il segreto sta nella purezza dello zucchero che non viene “corrotto” con addensanti come farina o amido. La prova del nove? Basta sciogliere un confetto in un bicchiere d’acqua: se non rimangono residui farinosi sul fondo, vuol dire che tutto è realizzato a regola d’arte. Oggi la fabbrica ne ha modernizzato la lavorazione, ma il confetto perfettamente ricoperto e liscio si ottiene soltanto dalle bassine dell’ottocento, prodotte in Germania: grandi contenitori di rame, simili alle moderne betoniere che, girando continuamente, fanno sì che lo sciroppo di zucchero si distribuisca in modo uniforme.

In un’area accanto alla fabbrica ha sede il museo dell’arte e della tecnologia del confetto, a cui si accede gratuitamente. “Il museo è come fosse casa mia e della mia famiglia, non farei mai pagare per entrare. I visitatori sono miei ospiti e il museo è quanto di più bello ho nella mia vita”, racconta Mario Pelino, alla fine della visita guidata, tra cimeli e macchinari dell’antica confetteria.

Ma Sulmona, che fa del confetto il suo simbolo, da undici anni attrae anche un altro tipo di turismo: quello legato alla Transiberiana d’Italia. Si tratta della linea ferroviaria Sulmona-Isernia, che corre per circa 130 chilometri tra l’Abruzzo e il Molise con quattro stazioni intermedie. Dal 2011 la linea non ha più traffico ordinario ed è usata solo a scopo turistico.