L’hanno arrestato e messo in carcere perché ha guidato il barcone che lo ha portato in Italia insieme a un centinaio di altre persone in fuga dalla Libia. Eppure Saidu Bangura non capisce perché lo hanno messo in prigione una volta sbarcato in Italia: in fondo ha fatto sì che tutti si salvassero.

Anche Joof Ousaineu è arrivato in Sicilia attraverso il Mediterraneo centrale. Non aveva ancora nemmeno 16 anni ed era il più piccolo a bordo. Ha sofferto il mal di mare, in quelle lunghe ore di traversata, e ha passato tutto il tempo riverso al centro del barchino. Non sa dire chi lo guidava. “Era buio e stavo male”, dice. Da sette anni si dichiara innocente di fronte alla giustizia italiana. Quando è stato soccorso era così disidratato che è stato portato in ospedale, come avrebbe potuto guidare? In corsia era piantonato dalle forze dell’ordine, poi è stato arrestato e processato da un tribunale ordinario. La giustizia italiana non credeva che fosse minorenne: stando alla radiografia del polso avrebbe aveva 18 anni. Anche Saidu è stato processato in Italia come maggiorenne: ma il suo arresto è avvenuto il giorno prima che compisse 18 anni. “La legislazione di emergenza in tema di immigrazione produce mostri giuridici”, spiega l’avvocata di Ousaineu, Cinzia Pecoraro.

Non si sa quanti siano i minorenni che, come Bangura e Ousaineu, negli ultimi anni sono stati arrestati, processati e a volte condannati in Italia per aver guidato imbarcazioni che trasportavano migranti irregolari. L’accusa è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato previsto dall’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione. Negli anni la norma è stata modificata più volte e secondo molte associazioni della società civile ha finito per diventare un’arma per criminalizzare le persone che entrano in Italia e le organizzazioni non governative che si occupano di migrazioni.

Oggi però il vento sta cambiando e molti di quei processi si stanno concludendo con un nulla di fatto. A maggio alcuni volontari di Baobab Experience, associazione che negli ultimi sei anni ha prestato aiuto umanitario a quasi centomila tra uomini, donne e bambini in transito a Roma, sono stati assolti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Qui a Palermo negli ultimi anni molti processi che vedono imputati ragazzi e uomini sbarcati in Italia come cosiddetti scafisti sono finiti con delle assoluzioni. I tribunali cominciano a capire”, racconta Pecoraro. “Non succede lo stesso in altri tribunali siciliani, dove puoi beccarti ancora oggi trent’anni di carcere”.