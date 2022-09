Il funzionamento del Rosatellum non è per nulla semplice: i fattori da considerare, per un voto consapevole e informato, sono molti.

Domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, quasi 50 milioni di cittadini italiani potranno votare per eleggere il nuovo parlamento, che per la prima volta sarà composto da 400 deputati e 200 senatori. Dopo il referendum costituzionale di settembre 2020, il numero dei parlamentari è stato infatti ridotto dagli attuali 945 ai futuri 600.

Il Rosatellum è un sistema elettorale misto : è proporzionale per circa due terzi dei seggi assegnati e maggioritario per l’altro terzo. Per questo motivo, i partiti sono incentivati a presentarsi coalizzati al voto: in questo modo possono aumentare le loro probabilità di vincere i seggi assegnati con il maggioritario, presentando un candidato comune.

Da un lato, ci sono i sistemi maggioritari, che dividono il territorio di un paese in collegi dove vengono eletti i candidati che prendono anche un solo voto in più rispetto ai loro sfidanti. Dall’altro lato, ci sono i sistemi proporzionali, che assegnano i seggi ai partiti in proporzione ai voti che hanno ricevuto nei singoli collegi. Entrambi questi sistemi hanno i loro pregi e i loro difetti: in estrema sintesi, il maggioritario tende a favorire la formazione di parlamenti meno frammentati, mentre il proporzionale tende a favorire la rappresentatività degli elettori.

Innanzitutto, per capire come funziona la legge elettorale, bisogna tenere a mente una prima distinzione. Semplificando un po’, esistono due tipi di sistemi elettorali.

In queste elezioni saranno nominati 400 deputati, di cui otto all’estero. Per l’elezione della camera, il territorio italiano è diviso in 28 circoscrizioni: una per regione, tranne sei regioni, le più popolose, che hanno più circoscrizioni al loro interno. A loro volta, le circoscrizioni sono suddivise in collegi, porzioni di territorio che contengono le sezioni elettorali dove i cittadini vanno a votare. Le dimensioni e il numero di questi collegi sono stati modificati alla fine del 2020, per renderli coerenti con la riduzione del numero dei parlamentari (qui è consultabile la mappa dei collegi alla camera).

Esistono due tipi di collegi, data la natura mista del Rosatellum. Tre ottavi dei 392 seggi da distribuire alla camera, ossia 147 seggi, sono assegnati nei cosiddetti collegi uninominali, l’anima maggioritaria della legge elettorale. Qui i partiti o le coalizioni presentano un solo candidato, che sfida gli altri in uno scontro diretto: il più votato viene eletto.

Più complicata è l’attribuzione dei rimanenti 245 seggi, i cinque ottavi sul totale, quelli assegnati nei cosiddetti collegi plurinominali, l’anima proporzionale della legge elettorale. Questi collegi sono 49 e attribuiscono i seggi ai partiti in proporzione al numero dei loro voti ricevuti. Qui i partiti presentano una lista, con i nomi già scelti di quattro candidati al massimo, alternati per genere: i primi in lista (chiamati appunto capolista) hanno più probabilità di essere eletti. Via via, vengono eletti i successivi in lista, a seconda di quanti voti ha preso un partito.

Senza entrare nei dettagli tecnici, per calcolare quanti seggi attribuire ai partiti con il proporzionale, a livello nazionale si divide il numero dei voti espressi dai cittadini per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo così un valore, chiamato quoziente elettorale. A ognuno dei partiti si assegna un numero di seggi pari al numero di volte che il quoziente elettorale risulta compreso nei voti presi dai singoli partiti.

Visto che i voti potrebbero non corrispondere al quoziente elettorale o ai suoi multipli, generalmente avanzano resti, che vengono poi ridistribuiti ai partiti, generando effetti imprevedibili. YouTrend, un sito che si occupa di sondaggi e di approfondimenti sulla politica, ha per esempio spiegato che attraverso il cosiddetto effetto flipper gli elettori di una regione possono contribuire con il loro voto a far eleggere un deputato in un’altra regione.

Non tutti i partiti possono eleggere deputati alla camera, perché ci sono delle soglie di sbarramento. Una coalizione deve prendere almeno il 10 per cento dei voti, mentre un partito che va da solo almeno il 3 per cento. Se un partito dentro una coalizione prende meno dell’1 per cento, i suoi voti non vengono conteggiati per la distribuzione dei seggi: di fatto vanno persi.