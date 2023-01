Questo articolo è uscito su Parole , un numero di Internazionale Extra che raccoglie reportage, foto e fumetti sull’Italia. Si può comprare in tutte le edicole e sul sito di Internazionale, oppure in digitale sull’app di Internazionale.

Milad, siriano e padre di quattro figlie, l’8 novembre del 2021 è stato costretto a tuffarsi nel porto di Catania. Si è gettato dalla nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere per protestare contro il confinamento che gli era stato imposto dal governo italiano. Secondo i medici dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che avevano condotto l’ispezione a bordo dopo l’attracco della nave, le sue condizioni di salute, infatti, non erano particolarmente critiche da richiedere lo sbarco e Milad era dovuto restare sul ponte della nave insieme ad altre 215 persone.

Tra le prime azioni del governo di destra guidato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni c’è stato il tentativo di chiudere ulteriormente le frontiere, imponendo sbarchi selettivi, poi porti di sbarco sempre più lontani e nuovi divieti alle navi delle organizzazioni non governative che prestano soccorso lungo la rotta più pericolosa del mondo, quella del Mediterraneo centrale, che secondo l’agenzia di controllo esterno delle frontiere europee, Frontex, nel 2022 è stata anche la prima via d’ingresso in Europa per i migranti. Tendenza che si conferma anche nelle prime settimane del 2023.

Milad, un uomo di una certa età, capelli e baffi bianchi, era diventato un “carico residuale”, almeno secondo la definizione del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, che con un decreto interministeriale il 4 novembre ha imposto alle navi umanitarie Humanity 1 e Geo Barents di sostare nel porto di Catania solo per il tempo necessario allo sbarco delle persone riconosciute come “fragili” dalle autorità sanitarie.

“Non voglio mentire e dire che sono malato”, ha affermato Milad in un video registrato dal senatore del Partito democratico Antonio Nicita sul molo di Catania. L’uomo si era seduto a terra, rifiutando di risalire a bordo, insieme a un altro compagno siriano, Youssuf. Quando ha chiesto di andare al bagno, le autorità gli hanno risposto che doveva salire sulla nave e dopo il suo rifiuto è stato lasciato per ore senza la possibilità di usare i servizi igienici. Milad ha spiegato al senatore Nicita di voler arrivare in Europa per consentire alle figlie di studiare. “Non ha mostrato i segni di tortura che pure aveva sul corpo, ma ha parlato continuamente del suo desiderio di far studiare le figlie”, conferma Nicita. “L’ho interpretato come un segno della sua grande dignità”.

Qualche ora dopo il tuffo di Milad, una nuova e lunga ispezione medica a bordo della Geo Barents ha disposto che nessuno dei naufraghi fosse da considerare “carico residuale”: erano persone in stato di necessità, tanti avevano malattie della pelle e presentavano condizioni psicologiche e fisiche terribili dopo la traversata. Alla fine sono tutti sbarcati dalla nave. Oltre al fatto che nel decreto Piantedosi non fossero indicati dei criteri sanitari per selezionare le persone, ai medici è apparso impossibile applicare una scala di vulnerabilità ai sopravvissuti di questa rotta, nella quale dal 2013 sono morte 25mila persone.

Tutte le persone soccorse in mare, infatti, devono essere portate in salvo a terra nel minor tempo possibile e a tutte deve essere garantita la possibilità di fare richiesta di asilo dopo lo sbarco: questo dicono le leggi nazionali e internazionali. Ma nonostante questo, dopo l’approvazione di un nuovo decreto anti-ong a fine dicembre, le navi sono costrette ad attraccare sempre più lontano dal luogo dove è avvenuto il salvataggio.

La storia di Milad, ritenuto troppo sano per essere creduto e accolto, è in qualche modo simile a quella di Josefa, una donna del Camerun soccorsa nelle acque internazionalidavanti alla Libia dalla nave dell’ong spagnola Open Arms nel luglio 2018. Josefa era stata abbandonata su un gommone distrutto dalla cosiddetta guardia costiera libica, insieme a un’altra donna e a un bambino, che nel frattempo, probabilmente per il freddo e per le ustioni provocate dal carburante del gommone, avevano perso la vita.

Quando è stata soccorsa, Josefa era in ipotermia, aveva passato troppe ore al freddo, attaccata a una tavola per non annegare. All’epoca il ministro dell’interno era Matteo Salvini e negò l’approdo alla nave umanitaria che trasportava la sopravvissuta e i due cadaveri. Mentre Josefa era in bilico tra la vita e la morte e non riusciva a muovere le gambe, un’ondata di tweet prodotti dalla galassia degli account dell’estrema destra la definì una “finta profuga”, perché in alcune foto (in realtà scattate all’arrivo nel porto di Palma di Maiorca, in Spagna) aveva le unghie laccate di rosso.

È un meccanismo che conoscono bene le donne vittime di violenza: quando denunciano i maltrattamenti sono spesso ritenute meno credibili se sono truccate, se sono troppo belle, se non piangono e non mostrano le ferite e i segni della violenza sul corpo. Lo stesso principio è applicato ai naufraghi: è “degno” di accoglienza chi risponde allo stereotipo della vittima, mostra le cicatrici e appare fragile. I sani non sono considerati meritevoli, e non lo sono neppure quelli che hanno sogni o desideri. Anzi questo è un segnale della loro pericolosità.

Matteo Piantedosi ha ripreso la campagna di criminalizzazione delle navi umanitarie esattamente dove l’aveva lasciata Salvini nel 2019. Ha accusato le navi di essere un “pull factor”, un fattore di attrazione, nonostante numerosi studi condotti da istituti di ricerca indipendenti e università internazionali (come la Goldsmiths di Londra) abbiano dimostrato la completa infondatezza di questa teoria.

Matteo Villa, ricercatore e data analyst dell’Ispi di Milano, ha raccolto tutti i dati delle partenze dal 2014 e ha mostrato che non c’è relazione tra la presenza delle navi delle ong in quel tratto di mare e le partenze dei migranti: secondo i numeri riferiti al periodo 1 gennaio-28 maggio 2021, nei giorni in cui non c’erano navi umanitarie sarebbero addirittura partite più persone (135) di quelle salpate nei giorni in cui le navi umanitarie erano presenti (125).