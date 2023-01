Lamine, 25 anni, è stato arrestato al termine di uno sbarco a Messina nel 2021: è un ragazzo del Gambia accusato di avere condotto l’imbarcazione su cui viaggiavano circa cento persone, dieci delle quali sono morte durante la traversata, quando l’imbarcazione si è ribaltata. I naufraghi sono stati soccorsi dalla nave umanitaria di Medici senza frontiere (Msf) Geo Barents e sono stati portati in salvo in Italia, ma all’arrivo Lamine è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio plurimo. Rischia 24 anni di carcere.

“Lamine è uno dei tanti ragazzi che sono in carcere con cui siamo in contatto. Continua a dire che non era lui alla guida del mezzo e siamo sicuri che conoscesse alcune delle persone decedute: è in corso il processo contro di lui e rischia una pena molto severa”, racconta Richard Brodie, un ricercatore e operatore sociale dell’Arci Porco rosso di Palermo. Secondo un report dell’associazione, realizzato in collaborazione con Borderline Europe, nel 2022 sono stati arrestati 264 presunti scafisti in seguito al loro sbarco in Italia: una persona ogni trecento arrivate.

Ma secondo gli attivisti che stanno seguendo una novantina delle persone finite in carcere con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nella maggior parte dei casi non hanno nulla a che fare con gruppi criminali, anzi sono a loro volta vittime di sfruttamento.

“Dai numerosi processi che abbiamo seguito e dalle sentenze, risulta che molti ragazzi sono stati reclutati all’ultimo momento dalle organizzazioni criminali, spesso sono stati costretti a condurre il mezzo oppure si sono autorganizzati per il viaggio, cioè hanno condotto delle imbarcazioni che hanno comprato insieme ai loro compagni di viaggio. Ma nonostante questo sono trattati in carcere da pericolosi criminali”, continua l’attivista, secondo cui molti dei detenuti condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina stanno in carcere per molti anni in un regime che non prevede misure alternative. “È un accanimento”, commenta Brodie.

“La percentuale di arresti rispetto agli arrivi è costante rispetto al 2021 e anche al periodo 2014-2017. Molto diverse rispetto a questo periodo, però, sono le nazionalità delle persone fermate”, continua Brodie.