Vergogna è la parola che pronuncia più spesso quando pensa alla sua condizione. “Ho dovuto superare la vergogna per venire qui a chiedere un pacco alimentare, ho dovuto mettere da parte la vergogna per chiedere il reddito di cittadinanza”, dice Ida Friouichen con un filo di voce, mentre è seduta sul retro dell’emporio solidale di Nonna Roma, un magazzino seminterrato nel quartiere Quarticciolo, periferia est di Roma.

La donna viene in questo scantinato ogni settimana dal 2020 per prendere un pacco alimentare, ma anche per fare la volontaria. “Dare una mano mi aiuta psicologicamente, mi sembra di restituire in parte quello che ricevo con il sussidio”. Ha ottenuto il reddito di cittadinanza sei mesi fa ed è stata aiutata a presentare la domanda proprio da Nonna Roma, un’associazione che raccoglie duecento volontari. “Durante la pandemia venivo a prendere i pacchi alimentari ogni settimana e loro mi hanno suggerito di fare la domanda per il reddito, non sapevo neppure di averne diritto”, racconta la donna che ha lavorato per trent’anni come psicologa e mediatrice culturale.

Quando ha perso suo figlio in un incidente stradale è caduta in una profonda depressione che le ha impedito di continuare a lavorare. “Avevo tutto: un lavoro, una casa, una famiglia. Ma ho perso ogni cosa”, racconta. “La vita mi ha messo di fronte alla verità: se perdi un pezzo del tuo cuore, perdi tutto il resto. Dopo la morte di mio figlio non riuscivo più a fare nulla, era tutto buio per me. Passavo le giornate a letto, mi alzavo solo per mangiare”, ricorda. Per quattro anni non ha lavorato, perché la depressione era invalidante. Ha finito lentamente tutti i risparmi, poi a causa della pandemia anche il marito ha perso il lavoro in un negozio di abbigliamento.