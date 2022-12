Il giovane che il 2 novembre sarebbe stato immobilizzato dagli agenti di polizia intanto è stato rimpatriato. Ma non si dà pace: “Avevo fatto lo sciopero della fame per due giorni, perché non volevo essere rimandato indietro, poi mi sono cucito la bocca”, racconta al telefono al sito Fanpage. Gli agenti gli avrebbero strappato il filo di ferro senza l’intervento di un medico, immobilizzandolo a terra. L’uomo dice di avere lasciato a Campobasso la moglie e il figlio. “Sto malissimo, non ho soldi, non ho nulla, la mia vita è rovinata”.

Gli si sono gettati addosso tutti insieme, lo hanno immobilizzato e gli hanno strappato dalla bocca il filo di ferro che si era cucito sulle labbra in segno di protesta. Il giovane, un tunisino, continuava a scalciare, mentre qualcuno filmava. Un video che mostra questa scena suscita ancora polemiche, tanto che cinque consiglieri comunali di Milano hanno chiesto di entrare nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli 28 per un’ispezione, mentre l’11 dicembre i detenuti all’interno del centro hanno protestato denunciando le condizioni pessime del cibo e l’uso massiccio e indiscriminato di calmanti e psicofarmaci.

Era arrivato in Italia nel 2020, poi si era trasferito in Germania per lavorare, quindi era tornato in Italia da cinque mesi, ma non aveva il permesso di soggiorno in regola. È stato fermato per un controllo di polizia a Bologna, per poi essere trasferito nel centro di Milano. Il caso è stato denunciato dalla rete di attivisti No Cpr, che monitorano la struttura da quando è stata riaperta nel 2020 e che hanno convocato una manifestazione per il 18 dicembre.

Il centro di via Corelli è stato uno dei primi Cpr aperti in Italia nel 1999 e da allora è stato protagonista di numerose proteste: la più famosa è stata quella durata dall’8 aprile al 23 maggio 2005, quando un ragazzo si tagliò le vene e fu soccorso in ritardo scatenando le proteste dei compagni, che furono represse dalla polizia ma continuarono con un lungo sciopero della fame.

“Ci risulta che gli agenti vadano a prendere i tunisini di notte per rimpatriarli. Vogliono evitare le proteste e quindi li sorprendono nel sonno. Prima li portano in aereo da Milano a Palermo, qui sono identificati dal console tunisino e poi sono portati in Tunisia: questo succede tutti i lunedì e i mercoledì”, racconta Teresa F., attivista del Naga e della rete No Cpr.

“In questi due anni abbiamo raccolto numerose accuse di abusi avvenuti all’interno del centro: a parte le condizioni igieniche e la quantità del cibo, ci risulta che spesso sono rinchiuse nel Cpr persone che non dovrebbero starci, perché hanno problemi di salute gravi. Abbiamo intercettato per esempio un malato oncologico, delle persone con problemi di epilessia oppure dei malati psichiatrici”, continua la donna che è entrata nel centro insieme all’ex senatore Gregorio De Falco nel maggio del 2022 e ha contribuito a scrivere un rapporto su quella visita.

“La struttura è a metà tra un carcere e un ospedale psichiatrico”, racconta l’attivista. “Ma a differenza del carcere non ci sono norme precise, tutto è affidato a circolari del ministero”, continua. Secondo il rapporto, all’epoca della visita la metà dei detenuti erano senza difesa legale e non erano stati messi nella condizione di nominare un avvocato. Nicola Cocco, un medico che ha partecipato alla visita nel Cpr, ha evidenziato la presenza di persone che avevano compiuto atti di autolesionismo, ha registrato l’uso massiccio di psicofarmaci e nessuna possibilità per i detenuti di accedere a visite specialistiche, inoltre nessuna presa in carico particolare per tossicodipendenti e malati psichiatrici.