Molti di quelli che sui social network lo avevano celebrato il giorno del suo insediamento a Montecitorio, condividendo la sua foto con gli stivali di gomma sporchi di fango e il pugno alzato, sono diventati i suoi critici più severi nell’arco di poche ore. “Non è nemmeno indagato”, hanno continuato a dire alcuni, mentre la maggior parte dei suoi sostenitori prendevano le distanze da quello che fino al giorno prima avevano acclamato come il leader in pectore dell’opposizione al governo Meloni, l’idolo della sinistra italiana. Così, Aboubakar Soumahoro, uno dei pochi deputati afrodiscendenti della storia della repubblica, è stato travolto da una valanga di sospetti e accuse ed è diventato il protagonista di una vicenda molto dolorosa, non solo per i suoi compagni di partito.

In quelle ore era stato proprio un articolo di Repubblica a rilanciare accuse e sospetti sull’ex sindacalista, originario della Costa d’Avorio, diventato famoso nel 2018, in seguito all’uccisione del sindacalista maliano Soumaila Sacko a San Ferdinando, in Calabria. Soumahoro all’epoca aveva promosso una campagna di raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma del maliano e garantire un sostegno economico alla famiglia dell’immigrato ucciso. Ma a un mese dalla sua elezione in parlamento l’ex bracciante è stato accusato di avere chiuso gli occhi di fronte alla situazione di sfruttamento dei lavoratori delle cooperative gestite dalla suocera e dalla moglie in provincia di Latina, accusate a loro volta di non avere pagato gli stipendi ad alcuni dipendenti e di avere costretto i richiedenti asilo, ospiti delle loro strutture, a vivere in condizioni inaccettabili.

“Dalla propria area politica uno si aspetta il doppio, non la metà della trasparenza e la metà del vittimismo”, ha commentato il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli con enfasi, intervenendo su Facebook dopo la pubblicazione sui social network di un video in cui il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana, in lacrime, accusava dei non meglio precisati nemici di volerlo distruggere, dopo aver annunciato nei giorni precedenti che avrebbe querelato tutti quelli che lo stavano attaccando per l’inchiesta giudiziaria che stava coinvolgendo la sua famiglia.

Ma la sua vicenda, indipendentemente da come si risolverà dal punto di vista giudiziario, avrà (e ha già avuto) conseguenze politiche profonde su un intero settore, rischia di distruggere il lavoro di molti e mostra alcune contraddizioni strutturali della politica degli ultimi anni: dalla maniera in cui i partiti della sinistra si occupano di immigrazione e accoglienza a quella in cui selezionano la loro classe dirigente, fino al razzismo che permea l’intera discussione quando il protagonista di uno scandalo è un nero, in un sistema che garantisce ancora pochissima rappresentanza a chi ha un background migratorio o è di origini straniere.

Sulla vicenda dei 26 lavoratori delle cooperative Karibù e del consorzio Aid ha aperto un’indagine la procura di Latina , mentre la figura di Soumahoro è stata toccata da altri sospetti, in realtà noti da tempo alla stampa, ma che i vertici del partito che lo ha candidato hanno negato di conoscere. Il deputato – che nel 2020 è uscito dal sindacato Usb e ha fondato una nuova associazione, la Lega dei braccianti – è stato accusato da alcuni suoi ex compagni di avere avuto una gestione opaca dei soldi raccolti attraverso dei crowdfunding che ammontano a più di 350mila euro e che avrebbero dovuto essere destinati alla distribuzione di pacchi alimentari nelle baraccopoli durante la pandemia, a organizzare scioperi e manifestazioni, o per sostenere le famiglie dei braccianti morti sul lavoro o per degli incidenti. Ma che, secondo alcuni, sarebbero arrivati solo in parte nelle mani dei loro destinatari. Infine il sindacalista è stato accusato di essersi affidato ad alcuni caporali delle baraccopoli del foggiano, nel tentativo di controllare quelle zone e impedire ad altri sindacati di svolgere la loro attività.

L’inchiesta è partita a metà novembre dalla segnalazione di un sindacato, l’Uiltcs, che ha denunciato la cooperativa Karibù (presieduta da Marie Thérèse Mukamitsindo, suocera del deputato) per non aver pagato gli stipendi a 26 dipendenti per due anni. Davanti all’ispettorato territoriale del lavoro di Latina la cooperativa ha stipulato dei verbali di conciliazione con i 26 dipendenti per la rateizzazione di retribuzioni arretrate pari a 400mila euro. Un lavoratore della cooperativa ha sostenuto anche che gli è stato chiesto di produrre fatture false per essere pagato. Inoltre alcuni richiedenti asilo hanno denunciato alla stampa di essere stati ospitati dentro a strutture che per dei periodi sono state senza acqua ed elettricità. Infine sulla stampa è emerso che una delle cooperative ha ricevuto finanziamenti pubblici senza partecipare a un bando di gara, ma con l’assegnazione diretta. In un’intervista alla trasmissione televisiva Piazza pulita, Soumahoro ha ribadito di non essere al corrente della situazione. Ma queste dichiarazioni hanno fatto discutere per l’impegno dell’ex sindacalista proprio contro lo sfruttamento del lavoro.

Al di là delle responsabilità che saranno accertate dall’indagine, in questa vicenda emergono ancora una volta le contraddizioni del sistema italiano di accoglienza: il permanere di alcune condizioni strutturali che favoriscono lo sfruttamento lavorativo degli operatori sottoposti a un regime contrattuale che non li garantisce e il taglio progressivo degli investimenti pubblici, che già in passato hanno portato ad abusi e all’erogazione di servizi insufficiente per i richiedenti asilo. Il tema non è nuovo, il sistema di accoglienza è più volte stato al centro di scandali – dal Cara di Mineo a Mafia capitale – tuttavia la campagna di criminalizzazione dell’accoglienza che ne è conseguita non ha portato a una riforma, bensì a un’ulteriore opacità e al peggioramento delle condizioni delle strutture.

L’inchiesta più famosa e capillare è stata quella che ha riguardato Roma e la sua gestione criminale dei profughi, scoperta dall’inchiesta “Mondo di mezzo” che nel 2014 ha portato a una serie di arresti importanti tra cui quello dell’ex Nar legato alla banda della Magliana Massimo Carminati e di Salvatore Buzzi. Dopo quella vicenda fu istituita una commissione d’indagine parlamentare sul sistema di accoglienza nella diciassettesima legislatura, che tuttavia si è chiusa nel 2018, senza portare significativi cambiamenti. Da due anni, inoltre, non è presentata al parlamento la relazione sull’accoglienza, che dovrebbe essere pubblicata ogni anno, e che invece è ferma al 2019. A partire dall’inchiesta Mondo di mezzo, la destra ha parlato di “business dell’accoglienza”, attaccando molte cooperative e organizzazioni che si sono occupate dei profughi legate a organizzazioni della sinistra o di area cattolica. Il giornalista Mario Giordano scrisse Profugopoli nel 2016, affermando che “l’accoglienza è un grande affare”.

Il risultato di questa campagna è stata una progressiva riduzione dei fondi pubblici destinati all’accoglienza, che ha finito per peggiorare la condizione dei centri. Dopo il ridimensionamento del sistema di accoglienza, imposto dal cosiddetto decreto sicurezza nel 2018, solo in parte emendato dal decreto Lamorgese nel 2020, la spesa per l’accoglienza è diminuita del 25 per cento nel biennio 2018-2020 e molti centri hanno chiuso, alimentando un sistema di servizi al ribasso, penalizzante per i richiedenti asilo e per i lavoratori del settore.

Fabrizio Coresi, tra gli autori dello studio di Action Aid e Openpolis Centri d’Italia, conferma che l’affidamento diretto degli appalti senza bando di gara nel 2020 ha riguardato 128 centri su quattromila (il 3 per cento del totale) e nel 2021 sono aumentati del 4,3 per cento gli appalti affidati senza bando di gara (168 centri). I fondi pubblici arrivano spesso in ritardo agli enti gestori e in generale, dopo i tagli del 2018, gli enti più titolati e più professionali si sono ritirati dai bandi di gara, non riuscendo a garantire un servizio adeguato, così sono stati favoriti i grandi centri e gli enti gestori meno qualificati.