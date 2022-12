Davanti ai cancelli chiusi della Baritech, una fabbrica di tessuti in polipropilene per le mascherine chirurgiche nella zona industriale di Modugno, alle porte del capoluogo pugliese, c’è un gazebo bianco con alcune panche e sedie di plastica. Un gruppetto di persone è seduto a chiacchierare. Sono cassintegrati dell’azienda e sono lì a presidiare lo stabilimento. Hanno lavorato duro durante la pandemia di covid e sono stati scaricati quando i soldi dell’emergenza sono finiti. Ora vogliono evitare che la fabbrica sia consegnata di soppiatto a un’azienda di logistica, la Conserva, che ha firmato con i vecchi proprietari un preliminare di vendita da 4,1 milioni di euro che non prevede l’assunzione dei 118 dipendenti.

Francesco Mercuri è uno di loro. Giusto un anno fa, alla metà del dicembre 2021, era ancora al lavoro all’interno dello stabilimento. La pandemia stava per toccare un nuovo picco con la variante delta e le versioni della omicron, il vaccino era arrivato alla terza dose in pochi mesi, senza green pass non si poteva circolare e le mascherine erano obbligatorie ovunque. Mercuri non immaginava che nel giro di una settimana la fabbrica avrebbe chiuso e che un anno dopo sarebbe stato qui fuori a fare la guardia, mentre i compagni sono a manifestare davanti al palazzo della regione, sul lungomare cittadino a qualche chilometro di distanza. I lavoratori chiedono al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, una soluzione alla crisi dell’azienda, trovando un investitore disposto ad assumerli o finanziando con fondi pubblici l’ennesima riconversione della fabbrica. Diversamente, alla fine di dicembre Mercuri riceverà l’ultimo assegno di cassa integrazione, poi l’Inps gli pagherà un anno di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), un’indennità mensile di disoccupazione da poche centinaia di euro, e lui sarà costretto a cercare lavoro, come i suoi figli di 30 e 28 anni, il primo laureato in psicologia e il secondo in farmacia. La più piccola frequenta l’ultimo anno di liceo classico. Mercuri avrebbe potuto chiedere il reddito di cittadinanza, se il governo Meloni non avesse deciso di abolirlo dal 1 gennaio 2024. A 55 anni, sa bene di essere troppo anziano perché lo assuma un’azienda della zona e giovane quanto basta per non andare in pensione. Per questo si ostina a non arrendersi alla chiusura della Baritech.

Il business delle mascherine

Quando era stato assunto, agli inizi degli anni novanta, lo stabilimento apparteneva alla multinazionale tedesca delle lampade Osram. Nel 2015 è stato ceduto alla cinese Ledvance e lui, come tutti i 188 dipendenti di allora, è stato assunto dalla nuova azienda. La fabbrica non è stata però convertita alla meno inquinante e più economica illuminazione a led, di cui i nuovi proprietari erano i leader sui mercati asiatici. Ha continuato invece a produrre le sempre più obsolete luci fluorescenti e al neon. Dopo pochi anni è stata rimessa in vendita. A salvarla, nel 2019, era arrivato il Business creation investments, un fondo specializzato nel rilevare aziende in crisi con sede a San Gallo, in Svizzera. Aveva acquisito l’80 per cento delle quote, mentre il restante 20 per cento era finito nelle mani di una finanziaria con sede a Vaduz, in Liechtenstein. L’investimento era stato minimo, visto che il capitale sociale era di appena undicimila euro, e la Ledvance aveva garantito che ancora per due anni avrebbe distribuito le lampade prodotte dalla sua ex fabbrica. Quando è esplosa la pandemia, i nuovi proprietari si sono lanciati nel business delle mascherine, pur non avendo né i mezzi né la formazione per produrle. Hanno investito otto milioni di euro in pochi mesi per riconvertire la produzione. Ad agosto erano pronti a mettersi al lavoro. Avevano acquistato da un’azienda cinese quattro linee di macchinari per la produzione di meltblown, un tessuto sintetico semilavorato, spendendo 2,8 milioni di euro, una cifra recuperata quasi per intero grazie a un credito d’imposta. “Hanno sfruttato la pandemia per superare la crisi”, dice Vito Cutrone, 61 anni, l’operaio con maggiore anzianità di lavoro, 37 anni, in una fabbrica dove l’età media si aggira sui 55 anni.

Uno striscione del presidio organizzato dagli operai della Baritech, 21 novembre 2022. (Christian Mantuano per L'Essenziale)

Si sospetta che prima ancora della riconversione produttiva i proprietari avessero già degli accordi per la fabbricazione di mascherine. Secondo un’interrogazione parlamentare del deputato di Forza Italia Massimo Mallegni la Baritech avrebbe firmato un contratto per la fornitura di tessuto meltblown da 46 milioni, 20 euro al chilo, con la Fca Italy “due mesi prima che fossero installate le macchine per produrlo”. Come ha ricostruito il sito web Openpolis, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, nominato dal governo Conte, aveva assegnato alla ex Fiat 237,4 milioni di euro per produrre le mascherine chirurgiche. Per farlo aveva convertito la fabbrica di Pratola Serra, in Irpinia, dove la produzione di autoveicoli era in crisi. Nei primi mesi lo stabilimento di Modugno ha lavorato 24 ore su 24, usando tra 80 e cento operai a rotazione, mentre chi non lavorava era tenuto in cassa integrazione. Il 1 ottobre 2021 la Fca ha però dimezzato gli ordini. La Baritech ha dapprima ha chiuso due linee produttive, aumentando la percentuale di cassa integrazione. Poi, quando a dicembre la commessa non è stata rinnovata perché le Ffp2 avevano ormai rimpiazzato le mascherine chirurgiche, mentre il governo Conte 2 andava verso la crisi e la gestione dell’emergenza del commissario Arcuri era contestata e oggetto di indagini giudiziarie, la Baritech ha interrotto del tutto la produzione. I 118 lavoratori, che pure avevano beneficiato della gestione emergenziale della pandemia, ne sono rimasti vittime. Il 21 dicembre 2021 per loro è stato l’ultimo giorno di lavoro.

La criminalità ne approfitta

Alla fine di febbraio è arrivato il governo Draghi, che ha sostituito Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliuolo. Quest’ultimo non ha rinnovato la commessa per le mascherine, ma la Baritech era ormai già in dismissione. I proprietari hanno svuotato la fabbrica e venduto i macchinari. “Quando ci siamo accorti che avevano smantellato le linee produttive e se le stavano portando via, abbiamo seguito i camion e li abbiamo bloccati, anche perché erano state acquistate sfruttando il credito d’imposta, dunque con soldi pubblici”, racconta Cutrone. A maggio, il presidente della regione Michele Emiliano si è presentato ai cancelli della fabbrica promettendo ai lavoratori che non li avrebbe lasciati soli. Alla lunga non c’è stato però nulla da fare. L’azienda partecipava ai tavoli istituzionali di crisi con la regione Puglia e i sindacati, e allo stesso tempo conduceva trattative parallele per la vendita dello stabilimento. Lo hanno scoperto gli stessi lavoratori, che hanno scovato il preliminare di vendita del capannone a alla Conserva e fatto esplodere il caso. “Ci siamo trasformati in investigatori”, dicono. A un sit-in davanti alla regione, sul lungomare cittadino spazzato dal vento di maestrale, quasi nessuno tra i lavoratori della Baritech crede che la vicenda si risolverà in maniera positiva. C’è sfiducia e volano parole pesanti pure nei confronti dei sindacalisti impegnati nel difficile negoziato per salvare i posti di lavoro. Molti di loro vivono una situazione difficile. Prima della crisi, Cutrone guadagnava 1.850 euro, ora ne prende un migliaio di cassa integrazione, che definisce “un obolo”. Elenca i conti delle ultime bollette: 300 di elettricità, 450 di gas e 450 di conguaglio all’Acquedotto pugliese. Il suo è l’unico reddito in famiglia e ha due figli iscritti all’università. Dal 1 gennaio riceverà un anno e due mesi di Naspi, poi più nulla. “Ho bisogno di una sola risposta: chi mi darà da mangiare?”. Alcuni operai denunciano di essere già stati avvicinati da usurai o da esponenti della criminalità organizzata, l’unica disposta ad assumerli. “Mi hanno detto che se ho bisogno di soldi potrebbero aiutarmi”, racconta uno di loro. In Puglia si contano 49 crisi lavorative, che però non arrivano al ministero dell’ex sviluppo economico, ora delle imprese e del made in Italy, per la regola imposta dall’ex ministro Giancarlo Giorgetti, della Lega, di prendere in considerazione solo le crisi di aziende che superano i 250 dipendenti. Il rischio è che le organizzazioni criminali ne approfittino per reclutare manodopera nel bacino dei disoccupati. “Sono dietro l’angolo, pronti a intervenire”, conferma Saverio Fraccalvieri, segretario della Filctem-Cgil di Bari.

Una manifestazione degli operai della Baritech sul lungomare di Bari, 1 novembre 2022. (Christian Mantuano per L'Essenziale)