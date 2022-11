Sono passate sei settimane da quando Fratelli d’Italia è diventato il primo partito in Italia con il 26 per cento dei voti e nella sede romana di via Sommacampagna, a pochi metri da Porta Pia, è un viavai continuo: i militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile del partito, stanno risistemando il loro quartier generale.

Salvatore Perfetto, 26 anni, si è trasferito a Roma da Corigliano Calabro, un paese della Calabria, per studiare scienze politiche, e da allora partecipa alle riunioni settimanali e ai campi scuola estivi di Gioventù nazionale estivi e organizza il “lavoro culturale” con i più giovani, “cose che gli altri partiti ormai non fanno più”. Dice che la passione per la politica gli è venuta a 17 anni, seguendo i comizi nel suo paese. A casa sua, racconta, non si parlava di politica. Sua madre fa la cuoca in una residenza per anziani, suo padre lavora come elettricista per l’Enel. Ha una fidanzata “di sinistra” ma lui dice di riconoscersi “in questa destra perché valorizza e protegge le comunità”.

Sui pavimenti ci sono pacchi di volantini gettati alla rinfusa e barattoli di colla utilizzati per affiggere in tutta la città i manifesti con il volto di Giorgia Meloni e lo slogan “Pronti a risollevare l’Italia” o con la scritta “Patrioti vs globalisti”. L’unica ragazza presente, “la nostra Giorgia Meloni” come la chiama Perfetto, sta facendo le pulizie, mentre i ragazzi sono seduti a chiacchierare tra loro.

Gli striscioni srotolati ai comizi sono stati messi in un angolo. Per il momento rimarranno lì. Il 25 settembre, quando ancora lo spoglio delle schede non era terminato ma il successo di Fratelli d’Italia era chiaro, il partito ha dato l’ordine di non festeggiare pubblicamente e i militanti hanno ubbidito. Secondo il quotidiano il Foglio, la stessa Meloni avrebbe inviato un sms ai deputati la sera delle elezioni chiedendo di evitare festeggiamenti.

La notte del voto, ad aspettare le prime dichiarazioni dei politici nella sede del comitato elettorale, nell’hotel Parco dei Principi a Roma, c’erano più giornalisti che militanti. Lo stesso è accaduto nella sede romana di Fratelli d’Italia a via della Scrofa, in centro. Per le vie di Roma non sono risuonati cori da stadio e non si sono visti saluti romani. Nel 2008, quando Gianni Alemanno era stato eletto sindaco della capitale, le braccia tese sulla scalinata del Campidoglio avevano fatto il giro del mondo, e Giorgia Meloni ha voluto evitare che succedesse di nuovo, anche se per la prima volta dal dopoguerra il partito che discende dal Movimento sociale italiano (Msi), fondato nel 1946 dai reduci della Repubblica di Salò, è diventato la prima forza politica del paese.

“Anche questo è un segnale politico, o no?”, dice Simone D’Alpa, jeans, maglietta blu e barba da hipster, a 31 anni uno dei veterani di un movimento che ha 50mila iscritti in tutta Italia, ottomila dei quali a Roma. “Abbiamo pensato che non ci fosse nulla da festeggiare, anche per rispetto alla difficile situazione del paese e a quello che ci aspetta al governo”, aggiunge Sonia Giglietti, vicesegretaria dell’associazione Ambiente e/è vita.

Lo storico Francesco Filippi, esperto di destre e autore tra l’altro di Ma perché siamo ancora fascisti? (Bollati Boringhieri 2020), non è sorpreso da questa reazione controllata. Secondo Filippi è dovuta a “uno shock da vittoria”: “Sognavano da decenni di andare al governo ma non si aspettavano un successo così ampio in un momento tanto difficile dal punto di vista economico e internazionale, e sono bloccati dalla paura di perdere tutto in pochi mesi”. Per questo “non hanno stappato il prosecco per festeggiare”.

Il giorno dopo le elezioni, D’Alpa si è messo a imbiancare le pareti della sede di Gioventù nazionale. “Il partito ha mandato un imbianchino solo per i loro uffici”, che si trovano nello stesso palazzo, dice. Su una parete spicca una gigantografia stilizzata di Gabriele D’Annunzio. Su quella di fronte, tra una frase di Tolkien e la scritta XMas – è “l’abbreviazione di Christmas”, dice D’Alpa, anche se ovviamente fa pensare alla Decima Mas, l’unità militare speciale della Repubblica di Salò – alcuni ritratti rivelano i riferimenti culturali dei militanti che hanno sostenuto la destra arrivata al governo. In alto a sinistra c’è Bobby Sands, l’attivista dell’Irish provisional army (Ira) morto in carcere nel 1981 in seguito a uno sciopero della fame per chiedere il riconoscimento dello status di prigionieri politici. Sotto di lui Ettore Muti, squadrista della prima ora e alla fine degli anni trenta segretario del Partito nazionale fascista.