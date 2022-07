La mattina del 30 giugno 2022, al vertice dell’Alleanza atlantica di Madrid, il ministro della difesa italiano Lorenzo Guerini, del Partito democratico, ha firmato la costituzione del primo fondo di investimenti multisovrano al mondo. Il Nato innovation fund sarà finanziato e gestito da 21 paesi alleati su 30 e fa parte di un programma denominato Defence innovation accelerator for the north Atlantic (Acceleratore di innovazione nella difesa per l’Atlantico del nord), il cui acronimo è Diana. Partirà con un capitale di un miliardo di euro e finanzierà per i prossimi quindici anni start up e piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico, secondo un modello importato dagli Stati Uniti, dove si contano 270 start up tecnologico-militari finanziate da società di investimento vicine al dipartimento della difesa.

Metà degli spazi saranno occupati dal nuovo campus del Politecnico, con laboratori, edifici per la didattica e residenze. Nell’altra metà ci saranno uno Space center e un museo dell’Aeronautica, un parco pubblico e spazi per il coworking, gli uffici del programma Diana e alcune aree per la sperimentazione di nuove tecnologie di terra e di volo. Il vecchio aeroporto Aeritalia – dove il 4 maggio del 1949 sarebbe dovuto atterrare l’aereo Fiat G212 della Ali con a bordo la squadra del Grande Torino, se non si fosse schiantato contro un terrapieno della basilica di Superga – sarà recuperato e messo al servizio della città aeronautica.

“Facendo leva sulla collaborazione tra Leonardo e il Politecnico, si creerà un sistema interconnesso dove coesistono l’accademia, la ricerca e i laboratori di sviluppo tecnologico, le start up e le piccole medie imprese, e la grande impresa”, si legge sul progetto della città dell’Aerospazio pubblicato sul sito del comune di Torino. Il modello economico si reggerà su tre gambe: i finanziamenti statali, gli investimenti privati e quelli del fondo multisovrano della Nato. Il 5 luglio il ministero dell’università e della ricerca (Miur) ha approvato un ulteriore finanziamento di 145 milioni di euro, presi dal Pnrr, per quattro progetti di ricerca in partenariato pubblico-privato presentati dal Politecnico e che avranno la loro sede nella città dell’Aerospazio. Uno di questi, denominato Ism4Aerospace e finanziato con 32,4 milioni di euro, riguarda l’innovazione in campo aeronautico. Saranno invitate a partecipare alcune multinazionali del settore. Il programma Diana finanzierà invece le start up innovative della cittadella aerospaziale, dove la ricerca pubblica sarà al servizio di compagnie private e delle esigenze difensive europee.

“L’obiettivo di queste linee di bilancio è la ricerca e lo sviluppo su nuovi armamenti, così come il miglioramento di quelli esistenti, integrando tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, i sistemi senza pilota o autonomi”, si legge in un rapporto della Rete europea contro il commercio di armi e del Transnational Institute intitolato “Accendere le fiamme. Come l’Ue sta alimentando una nuova corsa agli armamenti”. Le due ong hanno denunciato che nove dei sedici rappresentanti dell’organo consultivo dell’Unione europea che ha portato alla creazione del bilancio militare per il 2022 “erano affiliati a società di armi, istituti di ricerca sulle armi e a un’organizzazione di lobby dell’industria delle armi”. Il riferimento contenuto nel rapporto è in particolare ad Airbus, Bae systems, Indra, Leonardo, Mbda e Saab, agli istituti di ricerca sulle armi Fraunhofer e Tno, e all’organizzazione di lobby dell’industria delle armi AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. “Il processo decisionale è stato indirizzato da aziende altamente lucrative che sfruttano gli spazi politici per il proprio guadagno”, ha detto Niamh Ní Bhriain del Transnational Institute presentando il rapporto a Bruxelles. Secondo gli autori del dossier, il conflitto d’interessi è reso ancora più palese dal fatto che le stesse aziende rappresentate nell’organo che definisce le spese per la difesa europee si sono viste assegnare per il 2022 finanziamenti per 86 milioni di euro.

Il programma Diana è legato al nuovo business del riarmo europeo. Se n’era discusso la prima volta nel giugno del 2021, a un summit dei capi di stato e di governo europei a Bruxelles. La prima città candidata a ospitarne la sede era Londra, ma il governo italiano ha avanzato subito la proposta di portarla a Torino. La candidatura è stata presentata in via ufficiale il 20 gennaio 2022, durante un incontro tra il segretario generale della difesa Luciano Portolano e il vicesegretario della Nato, l’olandese David van Weel, nella sede della regione Piemonte.

Il 28 aprile, a margine dell’Innovation cybersecurity summit a Roma, il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulé, di Forza Italia, ha annunciato che la città sabauda è stata “scelta” per ospitare il programma Diana, dopo una selezione che ha definito “durissima”. “Torino riceverà una dote finanziaria e organizzativa dalla Nato per poter finanziare e accompagnare con le startup quelle idee che non solo nell’ambito della difesa, ma anche nelle biotecnologie, intelligenza artificiale e sicurezza, potranno nascere in Italia”, ha detto Mulé in quell’occasione. Il 4 giugno il consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione presentata da Silvio Viale, un ex radicale noto per le sue battaglie a favore della pillola abortiva Ru486, che impegna il sindaco Stefano Lo Russo, del Pd, e la giunta di centrosinistra a “sostenere e facilitare la candidatura di Torino a diventare la sede europea della futura struttura del Defence innovation accelerator for the north Atlantic”. La mozione ha ricevuto 21 voti a favore, appena tre in meno di un ordine del giorno approvato lo stesso giorno per aderire alla campagna sul disarmo nucleare “Italia, ripensaci”, promossa dalla Rete italiana pace e disarmo e da Senzatomica, e a un appello internazionale delle città contro le armi nucleari. A votare contro sono stati solo i due esponenti del Movimento 5 stelle, mentre le due consigliere di Sinistra ecologia e libertà hanno abbandonato l’aula.