“Il mio ex compagno non voleva che andassi a lavorare e che avessi soldi miei, poi ha cominciato a togliermi il bancomat: era il suo modo di controllarmi. Non sapevo più come pagare le spese, così una notte me ne sono andata: con le mie tre figlie mi sono trasferita a casa dei miei genitori anziani, non avevo altra scelta. Adesso viviamo in sei in un appartamento: mancano lo spazio e la privacy, il rapporto tra noi si è complicato sempre di più”.

Roberta (il nome è di fantasia, come quello delle altre donne citate in questo articolo che hanno cercato una via d’uscita da una relazione violenta) ha quasi 50 anni e viene dalla periferia di Roma. Dopo essersi rivolta a un centro antiviolenza, ha fatto domanda per il contributo di libertà della regione Lazio per le donne che si trovano in una situazione simile e ha ricevuto cinquemila euro come sostegno al reddito. “Con quei soldi avrei voluto affittare una casa, ma non ci sono riuscita perché non ho una busta paga né altre garanzie”, racconta. “Ora mi trovo in un limbo: che tutele ci sono per donne che trovano il coraggio di denunciare? Lo stato dove sta quando abbiamo bisogno di una casa e un lavoro per ricominciare?”.

Secondo l’Istat, il 38 per cento delle donne inserite in un percorso di uscita dalla violenza ha subìto anche quella economica. Si tratta di una forma di abuso poco riconosciuta: un’indagine realizzata dall’associazione Differenza donna su un campione di 284 donne mostra che solo il 20 per cento racconta già nel primo colloquio di averla subita, mentre durante i successivi incontri il dato sale all’80 per cento.

“L’abuso finanziario è spesso mascherato come forma di cura e preoccupazione da parte del partner”, spiega Simona Lanzoni, vicepresidente della fondazione Pangea e coordinatrice della rete nazionale antiviolenza Reama, che ha aperto lo sportello Mia Economia sulla violenza economica. “L’uomo si offre di gestire le finanze della donna in quanto ‘più esperto’, oppure le suggerisce di lasciare il lavoro per non farla ‘faticare’ o per permetterle di prendersi cura della famiglia. Nel tempo, si crea una situazione di totale dipendenza e infantilizzazione”.

Nell’audizione alla commissione lavoro della camera dell’8 febbraio 2022, Linda Laura Sabbadini, della direzione dell’Istat, ha spiegato che “la mancanza di indipendenza economica sembra costringere le donne a subire la violenza per periodi più lunghi”. Il 60 per cento delle donne inserite in percorsi protetti non ha autonomia finanziaria, quota che sale al 69 per cento se si considera la fascia tra i 18 e i 29 anni. “Molte non hanno un lavoro né un posto dove andare”, racconta Lanzoni. “Gli aiuti previsti dallo stato sono legali, psicologici, e solo in ultimo economici. Eppure è fondamentale supportarle in un percorso di autonomia fin dall’inizio: senza un impiego e un conto in banca, come possono ricominciare a vivere?”.