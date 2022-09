Giulia aveva 13 anni quando suo padre è stato ricoverato per il covid: era nel marzo del 2020 e del virus si sapeva ancora pochissimo. Quando l’hanno caricato sull’ambulanza, la ragazzina non immaginava che non l’avrebbe più rivisto.

In casa i giorni seguenti sono stati convulsi: la madre era molto agitata perché non riusciva ad avere informazioni, la sorellina non capiva cosa stava succedendo. E poi è arrivata la notizia: il padre era morto, ma non si sapeva se e quando sarebbe stato possibile vederlo e fare il funerale. Giulia non si è concessa di piangere, diceva alla psicologa che la seguiva: “Adesso devo essere forte, papà avrebbe voluto così”.

Sua madre è caduta in depressione, non aveva un lavoro e la famiglia è rimasta senza un sostentamento economico. “Mi posso trovare un lavoro per aiutare la mamma?”, chiedeva Giulia alla psicologa. Per un momento ha anche pensato di lasciare la scuola, ma poi ha cambiato idea e si è trovata un lavoretto come baby sitter. Dopo qualche settimana però è crollata: non aveva più voglia di uscire dalla sua stanza, ha lasciato la pallavolo e non voleva più andare a scuola. Viveva continui flashback dell’ultima volta che aveva visto il padre, e piano piano ha sentito crescere dentro di sé una forte rabbia.

La storia di Giulia (il nome è di fantasia) è simile a quella di tanti ragazzi e ragazze che hanno perso un genitore durante la pandemia. “Questi giovani hanno vissuto un lutto e non hanno avuto la possibilità di elaborarlo”, spiega Giovanna Bonvini, psicologa del Mandorlo, consultorio familiare di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, che ha seguito molte famiglie colpite dalla morte di una persona cara per via del covid, nel primo epicentro della pandemia nel 2020.

“Ci trovavamo in piena zona rossa. In quella fase sono mancati i passaggi chiave che aiutano a prendere consapevolezza e accettare la perdita di una persona: salutarla un’ultima volta, partecipare al suo funerale o condividere la sofferenza con familiari e amici. Sono saltati tutti i fattori protettivi per l’elaborazione fisiologica del dolore: i bambini e gli adolescenti sono rimasti sospesi nella sofferenza, che si è prolungata, creando danni maggiori”.

Secondo una ricerca condotta in 21 paesi e pubblicata sulla rivista medica The Lancet, in Italia durante il primo anno di pandemia 3.201 minori hanno perso un genitore a causa del covid: 671 sono rimasti orfani di madre, 2.529 di padre, e un bambino ha perso entrambi i genitori. A loro si aggiungono 366 bambini o adolescenti con il nonno o la nonna a cui erano stati dati in affidamento morti di covid, e altri 2.214 che hanno perso nonni o parenti che vivevano nella stessa casa.

Nonostante questi numeri, nel nostro paese ancora non esiste un percorso specifico di supporto psicologico, sociale ed economico per gli orfani di vittime del covid. Nel marzo 2021 è stato presentato un disegno di legge che prevede sostegni in favore di questi minori, che però al momento è bloccato alle camere. Nel frattempo, ogni territorio ha risposto attivando le proprie risorse, attraverso progetti di associazioni, sportelli psicologici nei consultori familiari o percorsi nei reparti di neuropsichiatria infantile degli ospedali: servizi che però sono diversi da regione a regione.