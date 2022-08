Lo Gnam è nato all’inizio degli anni novanta dall’iniziativa di un gruppo di amici che si erano conosciuti all’interno dei movimenti pacifisti e che non si riconoscevano nel modello dell’uomo forte. “Ci trovavamo intorno a un tavolo, mangiavamo e dopo cena ognuno di noi raccontava qualcosa di sé”, continua Forlani. “A distanza di trent’anni gli incontri funzionano ancora così: si tratta di uno spazio sicuro, dove possiamo esprimerci in massima libertà”.

“Chi di noi non si è mai sentito dire la famosa frase ‘non piangere che sembri una femminuccia’?”, si chiede Marco Forlani, uno dei fondatori del Gruppo nonviolento di autocoscienza maschile (Gnam) di Milano. “L’ho sempre percepito come un ingabbiamento: dietro quella frase c’è la convinzione che se sei un vero uomo devi controllare le tue emozioni e tenere per te i sentimenti. Ecco perché ho sentito il bisogno di parlare con altri uomini, condividendo quello che sento, bello o brutto che sia”.

“Fin da piccoli ci si rivolge ai maschi in modo diverso dalle femmine: si tende a essere più duri e a usare un linguaggio più diretto. Anche i giochi per bambini, come le armi finte o le macchinine, sono pensati per rafforzare i tratti di virilità e aggressività che appartengono all’immagine tradizionale dell’uomo”.

“Nella fase della pubertà, d’un tratto i ragazzini passano da un modello educativo prevalentemente materno, empatico e accudente, a quello paterno”, spiega Giuseppe Burgio. “Improvvisamente si pretende che non esprimano più paura, incertezza o tristezza, che si sappiano difendere da soli con i compagni, che non stiano più in cucina con la mamma a preparare da mangiare: da una certa età in poi, i comportamenti considerati femminili producono il timore dell’omosessualità. Se una ragazzina gioca a calcio è vivace, se un ragazzino fa danza c’è qualche problema”.

Lo psicologo americano Ronald Levant ha avanzato l’ipotesi dell’ alessitimia normativa maschile , una condizione non patologica per cui gli uomini sarebbero mediamente meno in grado di identificare le proprie emozioni, perché incoerenti con il proprio ruolo di genere.

Quella delle emozioni è una questione centrale quando si parla di ruoli di genere: l’università olandese di Tilburg ha fatto uno studio sul pianto, considerato nella nostra società il simbolo della vulnerabilità femminile. La ricerca ha coinvolto più di cinquemila persone di 37 paesi e ha mostrato che le donne piangono in media dalle 30 alle 64 volte all’anno, mentre per gli uomini il numero scende tra 6 e 17.

“Questo atteggiamento è talmente diffuso a livello sociale, culturale e politico, che sembra quasi positivo, come se fosse sinonimo di galanteria: si parte dall’aprire la porta alla propria compagna e si arriva al non accettare che abbia un punto di vista diverso dal nostro. Ecco che il paternalismo può sfociare in competizione, una gara a chi alza di più la voce, fino alla prevaricazione e alla violenza, quando la donna si ribella al potere che le si impone”.

“Nella nostra associazione discutiamo spesso del paternalismo, una modalità molto sottile per svalutare la donna e considerarla inferiore”, dice Domenico Matarozzo del Cerchio degli uomini di Torino , associazione che da 23 anni organizza gruppi di consapevolezza maschile, cerchi di riflessione per padri, interventi sociali e incontri nelle scuole.

Nel 2019 l’Istat ha diffuso la prima ricerca sugli stereotipi di genere in Italia. Il più comune è quello secondo cui per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro, un’affermazione considerata vera da un italiano su tre. C’è poi l’idea che gli uomini siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche e che l’uomo debba provvedere alle necessità economiche della famiglia. Questi preconcetti sono più radicati nel meridione e nelle isole, e risultano più diffusi tra le persone più anziane e meno istruite.

Gli incontri con gli altri uomini hanno permesso a Sandro di riflettere sui suoi privilegi, e anche sui meccanismi di paternalismo interiorizzato, che derivano da una cultura machista. “Oggi lavoro come bibliotecario”, dice. “Se arriva un utente e si rivolge alla mia collega, a volte intervengo o rispondo prima di lei, quando invece sarebbe capacissima di farlo da sola. È più forte di me. Prevarico, poi mi osservo e me ne rendo conto: non si smette mai di imparare”.

Il gruppo di autocoscienza maschile più diffuso sul territorio italiano è Maschile plurale , presente in venti città con circoli di consapevolezza e attività di sensibilizzazione e di educazione nelle scuole. “Io venivo dal mondo lgbt+ e vedevo l’eterosessualità come tossica”, racconta Sandro Casanova, che fa parte del gruppo bolognese dal 2006. “Quando ho scoperto Maschile plurale, ho messo in discussione i miei pregiudizi: ho capito che ci può essere una mascolinità divergente anche nell’eterosessualità”.

Sono espressioni di un’omofobia interiorizzata, di cui non sempre ci si accorge e che deriva dal contesto culturale in cui si è cresciuti. “Quando ho scoperto di essere omosessuale non l’ho detto subito al gruppo, perché avevo paura di essere discriminato”, racconta Giorgio Volpe, che ha fatto parte dello Gnam per quattro anni. “Io stesso, influenzato dalla cultura cattolica tradizionalista dei miei genitori, ero molto infastidito dall’omosessualità, che consideravo un disturbo mentale o una perversione”.

Dagli anni novanta a oggi l’omofobia in occidente è calata costantemente, in particolare tra le nuove generazioni. Eppure esistono ancora forti resistenze, e anche gli uomini con posizioni molto progressiste possono conservare automatismi e retaggi di una cultura omofoba. “Ricordo un giorno in cui ho visto mio figlio che giocava con le bambole: nonostante fossero anni che frequentavo il gruppo Gnam, ci sono rimasto male”, racconta Marco Forlani. “E poi ho sempre evitato il rosa: quest’anno, per reazione, ho comprato un’agenda proprio di quel colore”.

Il corpo maschile è narrato come una macchina perfetta che non può permettersi intoppi

Il Cerchio degli uomini di Torino ha attivato anche un centro d’ascolto per uomini maltrattanti, con percorsi di sostegno per uscire da comportamenti prevaricatori e violenti. Gelosia, possessività e controllo sono però atteggiamenti che, a livello sociale, hanno ancora una legittimazione: secondo i dati Istat, il 18 per cento degli italiani ritiene accettabile che un uomo controlli abitualmente il cellulare o l’attività sui social network della compagna, il sette per cento accetta che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo e il sei per cento che in una coppia scappi uno schiaffo ogni tanto.

“Una notte sono stato violento con la mia compagna, le ho strappato le mutande: volevo farle paura”, racconta Massimo (il nome è di fantasia), che da otto anni segue un percorso al Centro d’ascolto per uomini maltrattanti di Ferrara, uno dei tanti centri per uomini violenti che si trovano in varie città italiane. “Grazie al dialogo con altri uomini, ho imparato a non avere sempre bisogno di replicare e di avere l’ultima parola. Ho imparato ad essere più paziente e ad ascoltare la mia compagna nelle sue esigenze. La questione maschile e quella femminile sono due facce della stessa medaglia”.

Anche l’associazione Lui di Livorno organizza percorsi per chi tiene comportamenti violenti, oltre che gruppi di autocoscienza maschile e per neo o futuri padri, e attività nelle scuole. “Fin dalla scuola, i ragazzi sindacano sul modo di vestirsi della propria fidanzatina”, racconta Gabriele Lessi, tra i fondatori dell’associazione. “Anche nella fase del corteggiamento, molti comportamenti considerati normali dimostrazioni di apprezzamento sono in realtà episodi di stalking, quando la donna dà palesi segnali di rifiuto che vengono ignorati: c’è ancora l’idea che, se la ragazza dice no, non significa che non voglia”.