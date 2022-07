“In sala parto l’ostetrica mi faceva muovere in continuazione: dovevo mettermi seduta, sdraiata, a pancia in giù, fare i piegamenti. Non mi dava un attimo di tregua. Io ero stremata, ma ci provavo. Lei però si arrabbiava e mi accusava di non avere fiducia. Mi sentivo sola, il mio compagno non poteva entrare a causa del covid. E poi avevo la mascherina e non riuscivo a respirare. Quando ho chiesto se potevo abbassarla, una ginecologa, rivolgendosi al resto del personale presente in sala parto, ha detto: ‘Queste sceme non si fanno neanche il vaccino e poi vogliono togliersi la mascherina!’. Io però ero vaccinata, mi sono sentita mortificata”.

Benedetta (il nome è di fantasia, come quello delle altre donne che raccontano la loro storia in questo articolo), 36 anni, ha partorito il suo primo figlio nell’agosto del 2021 in un ospedale pubblico di Napoli. La sua ginecologa era in ferie, ma nella struttura c’era la sua équipe di cui lei aveva piena fiducia. “È stato bruttissimo, era come se fossi trasparente”, racconta. “Senza neanche avvisarmi, un ginecologo mi ha fatto una manovra molto dolorosa con il gomito sulla pancia. Mi sono messa a urlare, non ero d’accordo e non capivo quell’urgenza di farmi partorire: ero lì solo da due ore”. Nel frattempo, l’ostetrica le ha fatto l’episiotomia, cioè l’incisione chirurgica del perineo per allargare l’apertura vaginale, e ha usato la ventosa. “Mi ha offeso dicendomi che ero una mamma ingrata, perché l’avevo costretta a tirare fuori la mia bambina in quel modo”, ricorda Benedetta. “Poi è andata da mio marito, che era dietro la porta, e gli ha detto che non ero capace neanche di dare le spinte. Alla fine mi hanno messo più di sessanta punti, tra interni ed esterni. Uscita da là chiedevo persino scusa: pensavo di non essere stata capace, mi sentivo in colpa, piangevo”.

Allora Benedetta non lo sapeva, ma è stata vittima di violenza ostetrica. Atteggiamenti denigratori, pericolose manovre sulla pancia, attesa per ore in reparto senza assistenza, rifiuto di accettazione in ospedale, cesareo senza consenso, interventi chirurgici non necessari: nella violenza ostetrica rientrano tutte quelle pratiche di intervento non motivate da una reale esigenza clinica che possono avere effetti sulla salute psicofisica delle pazienti. Il termine fa riferimento in generale agli abusi nell’ambito delle cure ostetrico-ginecologiche. Non riguarda quindi solo le ostetriche, ma anche i ginecologi, gli anestesisti o altri professionisti sanitari. Spesso si concretizza in un’imposizione di cure o pratiche senza il consenso della donna, senza fornirle adeguate informazioni o contro la sua volontà.

L’Osservatorio italiano contro la violenza ostetrica denuncia che durante la pandemia questo tipo di episodi è aumentato: le conseguenze vanno dalle ripercussioni psicologiche alle lesioni degli organi genitali, fino, nei casi più estremi, ai danni al bambino. La ricerca Imagine Euro, commissionata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in diversi paesi europei, ha valutato la qualità delle cure alle donne durante il parto in ospedale nella prima fase dell’emergenza sanitaria: in Italia, in particolare, lo studio ha coinvolto 4.824 donne che hanno partorito tra il 1 marzo 2020 e il 29 febbraio 2021. Un quarto di loro ha dichiarato di non essere stata trattata con dignità, e il 13 per cento sostiene di aver subìto abusi, con numeri maggiori tra chi vive al sud. Il 44 per cento ha avuto difficoltà a effettuare le visite prenatali di routine e il 39 per cento non si è sentita coinvolta nelle scelte mediche riguardo al parto.

“Mi è arrivata una scarica d’ormoni fortissima: il dolore era atroce, senza che il mio corpo fosse pronto”, racconta Lucia, che ha accettato l’induzione del parto dopo che le si erano rotte le acque senza che cominciasse il travaglio. “Mi hanno fatto una dose eccessiva di epidurale e così sono arrivata in fase espulsiva che non sentivo più il mio corpo, ero completamente anestetizzata, non riuscivo a spingere. Nel frattempo alcune ostetriche a fine turno mangiavano cracker e chiacchieravano sedute di fianco a me: io stavo partorendo, ma era come se non esistessi”. Lucia aveva deciso di partorire in uno tra i più rinomati ospedali di Roma, era il 2 ottobre del 2021. “Molti mesi dopo, non cambia la rabbia che ho provato in quel momento”, dice. “Mi hanno fatto l’induzione, l’epidurale, la ventosa, quattro manovre di pressione sulla pancia. Dopo 47 ore, il mio bambino era in insufficienza respiratoria e non aveva più liquido amniotico: non mi hanno neanche avvisato e mi hanno fatto un cesareo d’urgenza”.