Se davvero per la destra il presidenzialismo è una questione ideologicamente così importante, addirittura identitaria, è però tra i leader della stessa destra che se ne trovano i testimonial meno convincenti. Questo succede soprattutto a causa di un modo di intendere la rappresentanza istituzionale che spesso tende a confondere, con un’inquietante inconsapevolezza, potere, partito e istituzioni.

Si prenda per esempio Ignazio la Russa. Il presidente del senato nei giorni scorsi ha spiegato di non essere andato a un incontro tra Sami Modiano, sopravvissuto alla shoah, e gli studenti di un liceo romano “per non dare neanche il minimo accenno di politicizzazione di un tema che deve appartenere a tutti”. L’incontro si era svolto nei giorni che hanno preceduto la celebrazione del giorno della Memoria e La Russa, con quella sua dichiarazione, ha mostrato ancora una volta di avere le idee un po’ confuse sulla natura del ruolo di presidente del senato, che pure riveste ormai da alcuni mesi.

Non intervenire a un’iniziativa di natura istituzionale per evitare di politicizzarla, infatti, non ha alcun senso se si rappresenta una carica istituzionale che svolge una funzione di garanzia democratica, come è appunto la presidenza del senato. Questo, naturalmente, a meno che non si sia convinti che quella carica sia invece una carica politica, e quindi di parte. Di questa bizzarra idea, a quanto pare, sembra essersi convinto La Russa, che peraltro aveva iniziato a ricevere critiche già nei giorni successivi alla sua elezione per il fatto di comportarsi più da leader politico che da rappresentante di una istituzione.

Si ricorderanno forse le polemiche per la sua partecipazione a incontri di partito, o quelle innescate da alcune sue dichiarazioni sulle trattative in corso nella maggioranza per dare vita al governo, o anche sui rapporti tra le forze politiche della stessa maggioranza. Nonostante le molte critiche dovute alla inopportunità di quei comportamenti, La Russa ha sempre tirato dritto, come se niente fosse. E così, per esempio, in tempi più recenti ha concesso un’intervista al Corriere della Sera per annunciare, lui presidente del senato, che il governo non avrebbe posto vincoli a tutela dello stadio milanese di San Siro, che potrebbe essere abbattuto in vista della costruzione di un nuovo stadio. Poi, per non farsi mancare niente, ha celebrato i 76 anni dalla fondazione del Movimento sociale italiano (Msi). In questo caso si è attirato anche le critiche dell’Unione delle comunità ebraiche italiane la cui presidente Noemi Di Segni ha ricordato che l’Msi, “dopo la caduta del regime fascista, si è posto in continuità ideologica e politica con la Rsi, governo dei fascisti irriducibili che ha attivamente collaborato per la deportazione degli ebrei italiani”, sottolineando quanto sia “grave che siano i portatori di alte cariche istituzionali” a legittimare certi “sentimenti nostalgici”. Ma non è ancora tutto.

Infatti in questi giorni La Russa è anche intervenuto nella campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia. E, a un giornalista che gli chiedeva in che veste fosse presente a una manifestazione di partito, ha risposto: “Metti in po’ quel che cazzo vuoi tu”, per poi ripensarci e specificare di essere lì come presidente del senato. Insieme ai comportamenti, insomma, c’è anche il linguaggio a raccontare come la destra fatichi ad assumere una postura istituzionalmente accettabile. E questo anche quando la carica occupata legittimerebbe fino in fondo atteggiamenti di parte. È il caso per esempio della presidenza del consiglio, ruolo che consente atteggiamenti e linguaggi più coloriti, per così dire, nel presentarsi di fronte ai cittadini, dei quali l’attuale capo del governo Giorgia Meloni fa largo uso.

Tuttavia, leggere espressioni come: “Spiace deludere, ma il clima in consiglio dei ministri è ottimo” in una nota proveniente da palazzo Chigi fa comunque una certa impressione, proprio a causa del tono usato: un tono che potrebbe andare bene in una nota di partito, ma diventa imbarazzante se quel documento proviene dalla presidenza del consiglio. Ignazio La Russa resta comunque uno dei leader della destra a farsi notare di più anche sotto il profilo del linguaggio. Basti ricordare l’ampio uso del verbo “rosicare” riservato ai suoi avversari, o il modo con cui il presidente del senato ha liquidato i propri critici intervenendo alla trasmissione televisiva Controcorrente: “Qual è il problema? Che La Russa è di destra? Gli brucia che c’è uno di destra a presidente del senato? Se gli brucia se lo facciano spegnere il fuocherello”.