Un bilancio definitivo lo si potrà fare solo quando la manovra economica messa a punto dal governo, e ora in discussione in parlamento, sarà stata definitivamente approvata. Il percorso seguito finora è stato piuttosto tormentato , tra annunci, smentite, promesse tradite come quella sui pagamenti elettronici e polemiche come quelle che hanno accompagnato la revisione in senso restrittivo del reddito di cittadinanza . Questa, in particolare, è stata una scelta altamente simbolica di come la destra intenda governare, e più in generale dell’idea di politica che intende rappresentare il governo guidato da Giorgia Meloni.

Ma forse ancor più rappresentativa delle idee della destra ora al potere, e in particolare del suo rapporto con la cultura, è la decisione di rivedere il bonus cultura 18app.

Finora si è trattato di un contributo di 500 euro in favore dei neomaggiorenni che poteva essere speso per l’acquisto di libri, musica, biglietti per spettacoli teatrali, concerti, musei, ma anche per accedere a corsi di musica, teatro o lingue straniere, o acquistare abbonamenti a quotidiani e riviste. Nei sei anni in cui la misura è stata attiva, ha riguardato circa due milioni e mezzo di giovani per circa un miliardo di euro di valore totale, usato in gran parte per l’acquisto di libri. In particolare, nel 2017 hanno usato il bonus circa 356mila persone per un valore economico di poco più di 162 milioni di euro. L’anno successivo i richiedenti sono stati quasi 417mila per oltre 192 milioni di euro. Nel 2019 si è passati a circa 430mila richiedenti per quasi 200 milioni di euro, nel 2020 a quasi 390mila per oltre 183 milioni di euro, e nel 2021 a 415mila per più di 192 milioni di euro. Quest’anno siamo a più di 440mila richiedenti per quasi 155 milioni di euro, ma i dati non sono ancora definitivi.

Il requisito per accedere al fondo è stato fino a questo momento il compimento della maggiore età. Ma adesso le cose potrebbero cambiare. Nella manovra in via di approvazione si prevede infatti che il bonus cultura sia sostituito da due differenti misure cumulabili tra loro, una legata al reddito e una al voto ottenuto alla maturità. “La prima”, ha spiegato la presidente del consiglio Giorgia Meloni, consiste in un “bonus per i diciottenni le cui famiglie hanno un Isee non superiore a 35mila euro”, mentre “l’altra prevede 500 euro per chi consegue il diploma con 100 centesimi”.