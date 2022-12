È quanto meno curioso che la necessità di una stretta sulle intercettazioni telefoniche sia proclamata dal ministro di un governo che solo qualche settimana prima aveva approvato una norma per intercettare perfino gli organizzatori dei rave party. Eppure è ciò che è accaduto. Il ministro è quello della giustizia, Carlo Nordio, e l’annuncio – arrivato nel corso delle audizioni dello stesso Nordio al senato e alla camera del 6 e 7 dicembre – s’inserisce nel quadro di una più ampia riforma del sistema penale anticipata proprio in questa occasione, e che ha già suscitato molte critiche.

Nordio è partito dalle cause che, a suo parere, impediscono alla giustizia di funzionare. “La presunzione di innocenza”, ha detto, “continua a essere vulnerata in molti modi”. Tra questi, “l’adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa”, lo snaturamento dell’informazione di garanzia “diventata condanna mediatica anticipata” e l’azione penale “diventata arbitraria e quasi capricciosa”.

In particolare, l’obbligatorietà dell’azione penale – ossia la regola che impone al pubblico ministero di avviare le indagini quando entra in possesso di una notizia di reato e che è fondamentale per garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge – si sarebbe convertita addirittura in un “intollerabile arbitrio”. L’impossibilità per le procure di gestire migliaia di fascicoli porterebbe infatti a dover scegliere i fatti sui quali indagare e questa situazione, ha affermato il ministro, “conferisce alle iniziative, e talvolta alle ambizioni, di alcuni magistrati, per fortuna pochi, una egemonia resa più incisiva dall’assenza di responsabilità in caso di mala gestione”.

Problemi reali

Tra i guasti del sistema ci sarebbe anche l’uso “eccessivo e strumentale delle intercettazioni” telefoniche. “La loro diffusione, talvolta selezionata e magari pilotata”, costituirebbe secondo il ministro “uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica”. “Vigileremo in modo molto rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria o impropria”, ha avvertito Nordio annunciando “una profonda revisione” delle regole.

E un cambiamento potrebbe arrivare anche sul fronte della separazione delle carriere della magistratura. Nordio per il momento si è limitato a un accenno, dicendo che non ha senso che giudici e pubblici ministeri appartengano allo stesso ordine. Ma è comunque bastato. D’altra parte la posizione della destra sul punto è ben nota da anni.

Come detto, tutto ciò si inserirebbe all’interno di una riforma complessiva del sistema penale e processuale. L’obiettivo è armonizzare le regole contenute nel codice penale, il cui impianto originario risale agli anni del regime fascista, con quelle del codice di procedura, che disciplina indagini e processo. Il codice procedurale è infatti molto più recente del primo, ed è ispirato ai princìpi del cosiddetto processo accusatorio in cui pubblica accusa e difesa sono poste su un piano di parità di fronte al giudice, e sono previste più garanzie per indagati e imputati rispetto al passato.