Era quello il momento in cui stabilire per quale idea di mondo si sarebbe battuto il nuovo partito, quale parte della società avrebbe rappresentato, se sarebbe stato moderato o riformista, liberale o socialista. E invece non accadde.

Certo, non saranno gli intellettuali a dare la linea al Pd eppure, anche osservando quel mondo da questo particolare punto di vista, emerge chiaramente una subalternità che non è mai stata soltanto politica ma è stata prima di tutto culturale. E, anzi, si può ragionevolmente dire che il Pd si sia organizzato in questo modo fin da quando i Democratici di sinistra (Ds) e la Margherita – post comunisti i primi, post democristiana la seconda – lo fondarono, nel 2007.

Lo scrittore Emanuele Trevi, per esempio, intervenendo in un dibattito aperto sulle pagine di Repubblica in questi giorni, ha raccontato che il suo sogno è “ una Giorgia Meloni di sinistra ”, una leader cioè “che abbia la sua forza dirompente e che esca dalla prigione del politicamente corretto che sta soffocando i progressisti”.

Di certo c’è che il Pd non nacque per essere un partito di sinistra, ma un’organizzazione dal “profilo liberal, blairiano e leaderista”, come ha fatto notare sul Corriere della Sera il 9 ottobre Rosy Bindi, una vita nella Dc, nel Partito popolare e nella Margherita prima di approdare nel Pd, diventarne presidente per una stagione, e poi uscirne.

Cosa dovesse essere quel partito lo spiegò il suo primo segretario Walter Veltroni nel famoso discorso tenuto proprio nel 2007 al Lingotto di Torino. Lo presentò come una forza “libera da ideologismi” e riformista: “La grande forza riformista che l’Italia non ha mai avuto”, capace di “unire le culture e le forze riformiste del nostro paese, superare la parzialità e l’insufficienza di ognuna di esse”. Insomma, un partito molto diverso da quella che sino a quel momento era considerata la sinistra.

Tuttavia, al cronista che chiedeva cosa il Pd avrebbe proposto agli italiani per esempio in materia di diritti o di economia, dall’interno del nascente partito venivano offerte risposte generiche e ragionamenti di circostanza. Veniva invece spiegato nel dettaglio che c’era prima di tutto da pensare a costruire le strutture del partito. Il resto sarebbe venuto in seguito. E così si discusse – come sta accadendo anche in questi giorni – soltanto di segretari, di correnti e di alleanze. Poi però il resto non arrivò mai. Si scelse di non scegliere cosa essere. Si preferì costruire uno strumento di potere. Vuoto, poiché tornasse buono per ogni occasione. E tale è rimasto.

In passato ricostruzioni di questo genere sono state respinte con decisione, non soltanto dall’interno del Pd. Ma il logoramento è tale che ormai sono diventate patrimonio comune, anche tra gli osservatori. E infatti in questi giorni sono in molti sui giornali a scriverne. Federico Geremicca sulla Stampa ha sostenuto che nel tempo il progetto originario del Pd è stato “quasi fagocitato da una irrefrenabile vocazione al governo. A qualunque governo”, e che l’ultimo decennio è stato, “con i governi tecnici, la segreteria Renzi, le scissioni, le emergenze, una sorta di via Crucis. Ma volontaria. O indotta da un cosiddetto senso di responsabilità che ha finito per giustificare qualunque scelta”.

E il drammaturgo Stefano Massini su Repubblica ha osservato che il Pd “per il suddetto (e ostentato) spirito di responsabilità si è trasformato nel portinaio sonnacchioso che dalla guardiola controlla e preserva il Palazzo”. Ma, se è vero che, come ha detto Letta, il Pd non può più essere “la protezione civile della politica italiana”, è anche vero che, come ha scritto su Repubblica Stefano Cappellini, “se il Pd smette di essere la protezione civile, cos’è? Nessuno lo sa” .

La subalternità politica che deriva da questa condizione è evidente e drammatica, e non è cosa di oggi: è tale fin dalla nascita del partito. Si può anzi considerare come un elemento programmatico. Forse perfino l’unico. In ogni caso, ha provocato danni irreparabili.