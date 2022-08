Le elezioni ci sono già state. E le camere sono in buona parte già formate. È accaduto tra le 8 del 21 agosto e le 20 del giorno successivo, quando sono state depositate candidature e liste, mai così chirurgicamente costruite attorno ai nomi di chi si è deciso debba entrare in parlamento. A stabilirlo sono stati i leader dei partiti, naturalmente. E poi i capi corrente e qualche notabile, se abbastanza forte da far pesare la propria voce. Quanto agli elettori, più che scegliere i propri rappresentanti, il 25 settembre si limiteranno per lo più a ratificare una decisione già presa da altri.

Non è una novità. Non in senso assoluto, almeno. Ma mai era accaduto in maniera così evidente. “I partiti sono sempre stati famelici, nel tentativo di scippare agli elettori il potere di decidere chi debba sedere in parlamento. Ma stavolta hanno passato il segno”, ha scritto Antonio Polito sul Corriere della Sera. Se questo è potuto accadere, la ragione è da ricercare almeno in parte nel sistema con il quale si andrà a votare.

La legge prevede che i tre ottavi dei seggi di camera e senato – un terzo circa del totale: 147 alla camera e 74 al senato su un totale di 600 parlamentari – siano attribuiti in collegi uninominali con sistema maggioritario, e quindi vadano a chi prende almeno un voto in più dell’avversario. Gli altri sono assegnati in collegi plurinominali con sistema proporzionale, e quindi in base ai voti ottenuti dalle liste con le quali i candidati si sono presentati. Ma qui si voterà su listini bloccati, e dunque su nomi proposti in blocco dai partiti, senza che l’elettore possa esprimere una preferenza. Né è possibile il voto disgiunto, cioè votare per un candidato di un partito al maggioritario e votare per un altro partito al proporzionale. Inoltre, la scheda è unica per ciascuna camera, maggioritario più proporzionale.

Insomma, prendere o lasciare. Per di più, le analisi che sono circolate in queste settimane dicono che i collegi del maggioritario in cui il risultato è incerto sono davvero pochi, soprattutto dopo la rottura del patto tra Azione e Pd. E, come suggerisce una simulazione sviluppata da Youtrend e Cattaneo-Zanetto & Co, gran parte di questi si può già attribuire alla destra, a meno che i sondaggi non si sbaglino completamente. Dunque, già da tempo è possibile individuare con ragionevole approssimazione, e a meno di sorprese clamorose, buona parte dei collegi in cui ciascuna forza politica eleggerà i propri parlamentari. Il risultato è nel paradosso che Fabio Martini ha descritto sulla Stampa: “Nei prossimi trentadue giorni tutti i leader continueranno a scambiarsi fiammeggianti invettive, ma nel frattempo la competizione per la scelta dei parlamentari si è già chiusa”.

Ma non è ancora tutto. Il prossimo è infatti il primo parlamento per il quale varrà la riduzione del numero dei parlamentari approvata nel 2019 e confermata con referendum costituzionale l’anno successivo. Alla camera si passerà da 630 deputati a 400, al senato da 315 senatori a 200. In totale si tratta di 600 parlamentari: ben 345 in meno del parlamento attualmente in carica. E questo ha complicato ulteriormente la situazione. Basti pensare al fenomeno che Stefano Cappellini su Repubblica ha definito “nomadismo politico”.

È il caso, per esempio, di quei politici che vengono candidati in un collegio elettorale diverso dal proprio per essere certi di essere eletti. “In queste ore è come se i cieli d’Italia fossero pieni di paracadute aperti e aspiranti deputati e senatori in discesa controllata verso terre più o meno ignote”, ha scritto ancora Cappellini. E ciò significa che il 25 settembre gli elettori non soltanto saranno chiamati a ratificare scelte per lo più già fatte da altri, ma che si indebolirà anche il rapporto tra parlamentari e territorio. Così, nel prossimo parlamento deputati e senatori finiranno per rappresentare più il potere che li ha scelti che il territorio che li ha eletti. E forse non a caso in questi ultimi anni la risposta degli elettori al consolidarsi di questi processi è stata una sempre più massiccia astensione.