“La sinistra siamo noi”, ha detto di recente Enrico Letta. Con questa sorprendete rivendicazione di appartenenza politica – sorprendente perché ogni cosa in Letta denuncia il suo passato da eterno giovane democristiano – il segretario del Partito democratico ha risposto a chi, all’indomani del patto elettorale firmato con Azione di Carlo Calenda, ha obiettato che quell’accordo avrebbe spostato a destra l’intero centrosinistra.

Alla base delle critiche ricevute da Letta non ci sono tanto i contenuti ideali del patto, che tutto sommato sono sufficientemente vaghi com’è normale che sia in queste occasioni, salvo l’ancoraggio alla cosiddetta agenda Draghi. Ci sono invece le conseguenze che avranno le regole stabilite per la spartizione delle candidature nel centrosinistra.

Con l’attuale legge elettorale, infatti, i tre ottavi dei parlamentari – e quindi circa un terzo delle camere – vengono eletti in collegi uninominali nei quali a vincere è il candidato che prende più voti. Nessuno degli attuali partiti, né a destra né a sinistra, ha la forza per correre da solo e vincere in questi collegi, che peraltro sono ritenuti decisivi anche per il risultato generale delle elezioni del prossimo 25 settembre. È per questo che le forze politiche sono spinte a coalizzarsi.

Semplificando un po’, l’accordo tra Pd e Azione prevede che il 70 per cento delle candidature in quei collegi andrà alla lista formata dal partito di Letta e il 30 per cento a quella formata da Calenda insieme a +Europa di Emma Bonino. È evidente che Azione in questa fase abbia ottenuto molto più di quanto effettivamente valga in termini elettorali. Ed essendo Azione un partito liberale e moderato, considerando il patto dal punto di vista dei numeri, più è ampio lo spazio garantito alla sua rappresentanza politica, più si riduce quello a disposizione dell’area di sinistra.

Verso posizioni moderate

Più importante ancora dei numeri è però il significato politico che quell’accordo comunica agli italiani a proposito di un nuovo slittamento del centrosinistra verso il centro, anche a costo di lasciare scoperto il fianco sinistro. E non è ancora tutto.

L’accordo prevede infatti che in campagna elettorale ci siano due cosiddetti front runner, e che quindi Letta e Calenda guideranno in autonomia ciascuno la propria lista. Inoltre, le due liste presenteranno separatamente un proprio e diverso programma. Insomma, tutto considerato è evidente che quello messo in piedi da Letta e Calenda – costretti anche da una legge elettorale piuttosto discutibile – sia un cartello elettorale, più che una alleanza politica. Ed è altrettanto evidente che sia un cartello pensato non tanto per vincere, quanto invece per provare a pareggiare, o comunque a non perdere con troppo distacco.