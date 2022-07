“Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”, ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi incontrando i segretari di Cgil, Cisl e Uil a palazzo Chigi. Sul tavolo in quel momento c’era il cosiddetto decreto aiuti bis un pacchetto che vale ben 14,3 miliardi di euro in totale. Era il 27 luglio, il governo era dimissionario già da una settimana, le camere erano sciolte. Eppure si è trovato lo spazio per un provvedimento che vale una manovra finanziaria e che entro pochi giorni arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri. Insomma, quella attuale è una strana crisi politica. Se non fosse per il rumore di fondo della campagna elettorale, a guardare gli impegni in calendario del governo e del parlamento sembrerebbe quasi non esistere.

Che questo fosse il clima era chiaro da tempo, almeno dal giorno in cui il presidente del consiglio ha rassegnato le dimissioni. Ai suoi ministri riuniti a palazzo Chigi, Draghi ha detto: “Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro”. Il contesto internazionale, la crisi economica, l’emergenza sociale e quella sanitaria non hanno gli stessi tempi delle crisi di governo, e in quel momento era evidente a tutti che sarebbe stato necessario un atto di realismo politico. Quell’atto si è tradotto anche in un’interpretazione che rende molto permeabili i confini delle regole che presiedono le crisi politiche, quelle scritte e quelle non scritte.

Un governo dimissionario non interrompe mai la propria attività, poiché la continuità dell’amministrazione deve essere garantita. Deve però limitarsi all’ordinaria amministrazione, il cosiddetto disbrigo degli affari correnti. Si tratta di una formula di rito con la quale ci si riferisce alle attività necessarie per la vita dello stato, e che quindi non possono interrompersi. Se necessario, è ammesso il ricorso ai decreti legge. Salvo alcune eccezioni, non è invece possibile presentare disegni di legge, né atti che presuppongano discrezionalità politica, poiché in questa fase il governo normalmente non ha più la legittimazione necessaria, essendo dimissionario ed essendosi interrotto il rapporto di fiducia con il parlamento.

In concreto, il perimetro all’interno del quale questo governo potrà muoversi fino all’insediamento del prossimo, è stato definito con una circolare firmata dallo stesso Draghi. Tra le attività consentite ci sono anche “gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da covid-19. Il governo rimane altresì impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Pnrr e del Piano per gli investimenti complementari (Pnc)”. All’interno di quel perimetro, insomma, rispetto alla consueta interpretazione del concetto di affari correnti, c’è un ampio spazio di manovra. Fin troppo ampio, secondo alcuni osservatori.

La questione normalmente sarebbe stata risolta con una discussione tra giuristi. Tutto sommato il governo Draghi è dimissionario ma non sfiduciato. Ci sarebbe dunque un appiglio per sostenere un’interpretazione più ampia del concetto di affari correnti. In realtà, considerate le urgenze che l’Italia deve affrontare, la soluzione non può che essere politica. A disperdere ogni dubbio ci sono le parole del presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Rivolgendosi direttamente agli italiani subito dopo aver firmato il decreto di scioglimento delle camere, Mattarella ha spiegato che “il periodo che attraversiamo non consente pause” negli interventi indispensabili per fronteggiare la crisi economica e le sue ricadute sulla società, “per contenere gli effetti della guerra della Russia contro l’Ucraina sul piano della sicurezza dell’Europa e del nostro paese”, e “per la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale”. A queste esigenze “si affianca, con importanza decisiva, quella della attuazione nei tempi concordati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui sono condizionati i necessari e consistenti fondi europei di sostegno. Né può essere ignorato il dovere di proseguire nell’azione di contrasto alla pandemia”. Insomma, i punti più qualificanti della cosiddetta agenda Draghi.

E sono, non a caso, gli stessi punti che il presidente del consiglio aveva richiamato nel suo commiato ai ministri e sui quali Mattarella ha chiesto “un contributo costruttivo” da parte di tutti, “nell’interesse superiore dell’Italia”, nonostante l’avvio della campagna elettorale.

Finora anche il parlamento sembra aver risposto positivamente. Il Il calendario dei lavori resta fitto: basti pensare agli adempimenti derivanti dal decreto aiuti bis, dal decreto semplificazioni, dal decreto infrastrutture o dal disegno di legge sulla concorrenza. Mercoledì 27 il senato ha trovato anche il tempo di approvare le modifiche al proprio regolamento, diventate necessarie dopo il taglio dei parlamentari avvenuto con la riforma costituzionale del 2019, poi confermata con referendum nel 2020.