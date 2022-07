C’è stato un momento, mercoledì 20 luglio, nel quale la gravità della crisi politica che in quel momento stava travolgendo il governo guidato da Mario Draghi si è manifestata in tutta la sua ampiezza. È accaduto attorno alle 16, quando l’agenzia di stampa Ansa ha diffuso la notizia secondo cui il presidente della repubblica Sergio Mattarella aveva avviato “consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza”. La gravità non era tanto nella crisi politica in atto, conclamata da tempo e in attesa soltanto di una proclamazione formale, quanto in un intervento che – con un governo che in quel momento ancora aveva la fiducia del parlamento – finiva per evidenziare drammaticamente l’incapacità dei partiti di trovare uno sbocco a una crisi da loro stessi avviata e nutrita. Ma, soprattutto, la pubblicità ricevuta dall’intervento del capo dello stato in quelle particolari circostanze dava la sensazione di un sostanziale commissariamento del parlamento, oltre che dell’intero sistema politico. Non stupisce che si sia arrivati a tanto. “Il teatro dell’assurdo”, aveva titolato Avvenire, quotidiano della Conferenza episcopale italiana, il 15 luglio scorso, all’indomani dell’apertura politica della crisi. E davvero un titolo migliore sarebbe stato difficile da immaginare, considerato che in quel momento il presidente del consiglio Mario Draghi aveva annunciato le proprie dimissioni, nonostante avesse appena incassato la fiducia dalla propria maggioranza, pur senza la partecipazione del Movimento 5 stelle, il quale però aveva spiegato di voler restare al governo. Era quella l’ultima fibrillazione di un M5s che, come la Lega di Matteo Salvini, era, sì, in maggioranza ma si comportava già da tempo come fosse in campagna elettorale. Le dimissioni di Draghi in quella occasione non sono state accolte da Mattarella, che lo ha invitato a portare la crisi in parlamento.

Una giornata surreale

Si è arrivati così a mercoledì 20, quando in senato si è vissuta una nuova giornata surreale. Draghi per la seconda volta in pochi giorni ha annunciato le dimissioni, dopo aver ottenuto per la seconda volta in pochi giorni la fiducia del parlamento. Questa volta però anche Lega e Forza Italia hanno fatto mancare il proprio sostegno, pur senza votare no. E così Draghi è nuovamente andato al Quirinale per rassegnare di nuovo le proprie dimissioni, pur avendo incassato la fiducia dalla maggioranza. Questa volta le dimissioni sono state accolte da Mattarella. A quel punto, numeri a parte, la legislatura era politicamente esaurita. Era emersa in modo inequivocabile la distanza politica, già presente da tempo ma ormai difficilmente recuperabile, tra le forze politiche di ispirazione populista presenti in maggioranza e il governo che quella maggioranza sosteneva. Mario Draghi ne aveva già preso atto nei giorni scorsi quando, dopo il non-voto e le non-dimissioni del Movimento 5 stelle del 14 luglio, aveva spiegato ai ministri riuniti in serata a Palazzo Chigi che “le votazioni di oggi in parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”. E questa è rimasta la sua posizione fino alla fine. Le camere sono poi state sciolte nel pomeriggio del 21 luglio, dopo che Mario Draghi in mattinata aveva informato anche la camera dei deputati della propria decisione. Le elezioni politiche si terranno il prossimo 25 settembre. Nell’annunciare lo scioglimento del parlamento, il presidente Sergio Mattarella ha spiegato che la fase che il paese sta attraversando non consente pause negli interventi per contrastare le emergenze in atto, ricordando i tanti adempimenti ancora in attesa in parlamento. Infine, ha significativamente concluso: “Per queste ragioni mi auguro che, pur nell’intensa, e a volte acuta, dialettica della campagna elettorale, vi sia, da parte di tutti, un contributo costruttivo, riguardo agli aspetti che ho indicato, nell’interesse superiore dell’Italia”. Ex banchiere centrale europeo, personalità che da sempre gode di grande prestigio internazionale, Mario Draghi era stato chiamato alla guida del governo da Mattarella un anno e mezzo fa, in un momento molto difficile della storia del paese, per tenere i conti a posto e affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, l’emergenza sociale e quella più recente provocata successivamente dalla guerra in Ucraina. E invece si è trovato a dover fare i conti soprattutto con un quadro politico da decenni strutturalmente deteriorato, e che è stato la vera causa del suo addio.

Tentazioni populiste